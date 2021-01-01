

الهند تطلق غواصة نووية محلية الهند تطلق غواصة نووية محلية

أطلقت الهند غواصتها النووية الباليستية الثالثة من فئة Arihant (SSBN) ، حسبما أفادت عدة وكالات إخبارية ، نقلاً عن Janes Defense Weekly.



واستشهد المنفذ بصور الأقمار الصناعية التي كشفت أن البلاد أطلقت غواصة تعمل بالطاقة النووية تسمى S4 في مركز بناء السفن في فيساكاباتنام، لم تعلن الهند رسميًا عن الإطلاق ، على الرغم من تأكيد The Hindu ذلك .



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Arighat هي "أكبر قليلاً" من السفينة الرائدة ، التي يبلغ إزاحتها 6000 طن ، تحمل "ثمانية صواريخ باليستية تطلق من الغواصات من طراز K-4 (SLBM) ، أو بالتناوب 24 صاروخًا باليستيًا من طراز K-15 مع مدى ضربات يبلغ 3500 كيلومتر (2175 ميلًا) و 750 كيلومترًا (466 ميلًا).يشكل Arihant الذراع البحري للرادع النووي الهندي ذي المصداقية المكون من ثلاث طبقات (البري والجوي والبحري) ، والذي يشمل الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي يتم إطلاقها من الأرض والطائرات التي تحمل رؤوسًا حربية نووية والتي يتم بناؤها في إطار مشروع سفينة التكنولوجيا المتقدمة البالغة تكلفته 12 مليار دولار.الغواصات الهجوم النوويتعمل الهند أيضًا على غواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية ، حيث يتم إرسال أول ثلاث سفن تزن 6000 طن بحلول عام 2032.ومن المتوقع أن يبدأ العمل على السفينة ، التي تسافر بشكل أسرع وأكثر مرونة من SSBN ، في 2023-24.تمتلك البحرية الهندية حاليًا 16 غواصة تعمل بالديزل والكهرباء ، وغواصة هجومية للأغراض العامة تعمل بالطاقة النووية ، مستأجرة من روسيا ، وغواصة صاروخية باليستية واحدة.