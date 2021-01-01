

بعد خلل كبير في الأنظمة... كوريا الجنوبية تجمد طائراتها من طراز «أف-35» بعد خلل كبير في الأنظمة... كوريا الجنوبية تجمد طائراتها من طراز «أف-35»

جمدت كوريا الجنوبية كامل أسطول طائراتها المقاتلة من طراز أف-35، وفق ما ذكر مسؤولون، انتظارا لنتائج تحقيق بعد هبوط اضطراري مدهش نفذه طيار.



وتعطلت معدات الهبوط في مقاتلة كورية جنوبية من طراز أف-35 بسبب خلل كبير في الأنظمة، حيث اختار الطيار عدم القفز من الطائرة وقرر بدلًا من ذلك أن يهبط بها على بطنها وخرج سالماً.



وبوشر التحقيق في الحادث الذي وقع في قاعدة جوية في غرب البلاد، وتقرر أن يتم خلاله تجميد مقاتلات أف-35 الكورية الجنوبية. وقال مسؤول في وزارة الدفاع لوكالة فرانس برس: "خلال التحقيق الجاري، سيتوقف كامل أسطول طائرات اف -35".

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وطلبت كوريا الجنوبية 40 مقاتلة من طراز "أف-35 آيه" من الشركة المصنعة لوكهيد مارتن الأمريكية عام 2014، واستلمت الدفعة الأولى بعد خمس سنوات. ويعد هذا الهبوط الاضطراري الثلاثاء أول حادث معروف يتعلق بطائرة من طراز أف-35 كورية جنوبية.وعرض نائب رئيس أركان القوات الجوية الكورية شين أوك-تشول تفاصيل الحادث خلال جلسة البرلمان الأربعاء.وأوضح للبرلمانيين إن الطائرة "إف-35 إيه" كانت تحلق على ارتفاع منخفض عندما سمع الطيار صوت انفجارات، مما دفعه لفحص أنظمة الطائرة.وأضاف: "جميع الأنظمة توقفت عن العمل باستثناء أدوات التحكم في الطيران والمحرك" مشيراً إلى أن الطيار اختار بعد ذلك عدم القفز والهبوط على جسم الطائرة السفلي.وقام الجيش برش رغوة خاصة على مدرج القاعدة الجوية لمنع حدوث انفجارK بسبب الاحتكاك الناجم عن ملامسة الطائرة للسطح لدى هبوطها بسرعة عالية، بحسب شين.والمقاتلة إف-35 لايتنيج الثانية الأسرع من الصوت هي من أقوى المقاتلات وأكثرها رشاقة في العالم، وتتميز بتقنية التخفي والاتصالات المتطورة. ومع أن تكلفتها تدنت في السنوات الأخيرة، لكن أنظمتها العسكرية تعمل وفق أغلى تقنية طورتها الولايات المتحدة على الإطلاق. وواجه البرنامج عدة تأخيرات وتجاوزات في التكاليف ونكسات تقنية.ويعود آخر حادث لطائرة من هذا الطراز إلى تحطم المقاتلة الشبح "أف-35 بي" بعد سقوطها في البحر المتوسّط أثناء إقلاعها من ظهر حاملة الطائرات البريطانية "إتش إم إس كوين إليزابيث" في تشرين الثاني/نوفمبر. وقبل سقوطها تمكّن قائدها من القفز منها وقد نجا.