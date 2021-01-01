وفاة أكبر محارب أمريكي شارك في الحرب العالمية الثانية

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صورة الخبر: وفاة أكبر محارب أمريكي شارك في الحرب العالمية الثانية
وفاة أكبر محارب أمريكي شارك في الحرب العالمية الثانية

توفي في الولايات المتحدة، الخميس، ريتشارد أوفرتون، أكبر محارب أمريكي قديم سنا من المشاركين في الحرب العالمية الثانية، وذلك في عمر يناهز 112 عاما.

وأفادت قناة "Fox News" التلفزيونية الأمريكية، بأن أوفرتون كان في الوقت ذاته أكبر رجل سنا في الولايات المتحدة حتى الآن، حيث ولد عام 1906 وخدم خلال 3 أعوام في كتيبة هندسة الطيران للجيش الأمريكي أثناء الحرب العالمية الثانية على مختلف جزر المحيط الهادئ، بما فيها كان في بيرل هاربر وعلى جزيرتي أوكيناوا وآيوو جيما في اليابان.

وكان أوفرتون يقول دائما إنه لا يحب ذكر الحرب و"نسي كل ذلك".

وعاش أوفرتون معظم حياته في مدينة أوستن عاصمة ولاية تكساس.

وأثناء احتفاله بعيد ميلاده الـ112 في مايو الماضي اعترف أوفرتون بأنه بدأ بالتدخين منذ بلوغه 18 سنة، كما كان يقود سيارة قبل بلوغه سن 110 أعوام.

وعندما احتفل أوفرتون بعيد ميلاده الـ111 منح اسمه للشارع الذي كان يقطنه خلال أكثر من 70 عاما، واسم الشارع حاليا: "أوفرتون أفينيو".

وتم في الأسبوع الماضي نقل المحارب القديم الأمريكي إلى المستشفى بسبب إصابته بالالتهاب الرئوي، حيث توفي فيما بعد.

صورة الخبر: وفاة أكبر محارب أمريكي شارك في الحرب العالمية الثانية

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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