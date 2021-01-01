يستعد تطبيق التواصل الفوري "واتساب" لإطلاق أولى تحديثاته الكبرى خلال العام الجديد 2022.
وذكر موقع (WABetaInfo) التقني أن "واتساب" يعمل حاليا على إضافة صور حسابات جهات الاتصال إلى تنبيهات الرسائل التي تظهر على شاشة هاتف المستخدم.
وذكر الموقع أنه رصد استخدم هذه الميزة في الإصدار التجريبي لتطبيق التواصل الفوري (واتساب بيتا)، في الهواتف التي تعمل بنظام "أي أو أس"، أي أجهزة أبل، وخاصة بالإصدار 15.
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التعليقات على بـ"ميزة تويتر".. أول تحديث في واتساب خلال 2022
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