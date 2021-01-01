معجنات فرنسية.. طريقة عمل باتون ساليه



باتون ساليه باتون ساليه





تعتبر طريقة عمل باتون ساليه من أشهى أنواع من المعجنات الفرنسية الأصل، ويمكن لهذا الوصفة ان تكون مثالية كسناكس او كوجبة بسيطة على الفطور، بالإضافة إلى أنها من المعجنات التي يفضلها الصغار قبل الكبار، وإليكم طريقة عمل باتون ساليه بالتفصيل في السطور التالية..





وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل باتون ساليه أحد أشهر المعجنات التي يشتهر بها المطبخ الفرنسي، ويمكن تحضيرها في المنزل بأقل التكاليف وأبسط الخطوات، ولا تستغرق طريقة تحضيرها سوى 30 دقائق، و تكفي هذه الوصفة لـ 4 أفراد.

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طريقة عمل باتون ساليهطريقة عمل باتون ساليهمقادير طريقة عمل باتون ساليه :½1 كوب دقيقرشة ملح+كمون3 ملعقة كبيرة سمن1 ملعقة كبيرة سكر1 بيضة¼ كوب حليب دافئ1 ملعقة صغيرة سمسم+كمون1 ملعقة صغيرة خميرة1 بيضة مخففة بالحليبطريقة عمل باتون ساليه :- نذيب الخميرة والسكر في ¼ كوب من الحليب الدافئ ثم نتركها حتى تتخمر جانباً.- ننخل الدقيق مع الملح والكمون ثم يضاف السمن ونقوم بخلطهم جيداً، ثم نخفق البيضة ونضعها على الدقيق ونقوم بعجن الخليط، ثم يضاف ½ كوب حليب دافئ والخميرة، ونعجن جيداً حتى تحصلي على عجينة متجانسة ثم نتركها حتى تتخمر.- نقوم بتشكيل العجينة إلى أصابع، ونضعها في صينية بها ورق زبدة ثم نتركها حتى تتخمر.- ندهن الأصابع بالبيض المخفف بالحليب ثم نقوم برش الوجه بخليط من الكمون والسمسم.- ندخل الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى ينضج، ثم نترك أصابع باتون ساليه لتبرد ونقدمها .