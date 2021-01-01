كرات اللحم بالجبنة
كرات اللحم بالجبنة من الأكلات الشهية والمميزة التي يمكن تقديمها على السفرة بشكل مختلف، كما يمكن إضافة المزيد من المكونات التي تفضلها أسرتك.
وإليك طريقة تحضير كرات اللحم بالجبنة
مقادير كرات اللحم بالجبنة
للكفتة
لحم مفروم
بقدونس
طماطم مبشور
بصل مبشور
بيضة
بقسماط
ملح وفلفل
للصوص
سكر
جبنة جودة مبشورة
جبنة موتزاريلا كور
صلصة
كريمة
ثوم
بقدونس
ليمون اضاليا مكعبات
مرقة خضروات
طريقة تحضير كرات اللحم بالجبنة
* يخلط اللحم المفروم مع البقدونس والطماطم والبصل والبيض والبقسماط
* يصنع من الخليط كور صغيرة
* ثم تشوح الكور في قليل من الزيت حتى تمام الطهي
* يشوح الثوم في قليل من الزيت
* ثم تضاف الصلصة والسكر ويشوح
* تضاف الجبنة الشيدر والجبنة الجودة والكريمة والبقدونس ومكعب الخضروات
* ويتركوا على النار حتى تمام التجانس
* ويضاف لهم عصير الليمون
* ثم تضاف الكفتة وشرائح الجبنة الموتزاريلا
* وتترك حتى تمام التجانس
* وتقدم كرات اللحم الجبنة ساخنة
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