أكد إبراهيم خطاب، الأخصائي النفسي واللايف كوتش، ضرورة تقييم العلاقات الزوجية منذ بدايتها، وطرح العديد من الأسئلة على النفس مثل "هل أنا الزوج الجديد اللي ممكن الزوجة تكمل معاه أم لا؟ أو العكس".
وقال “خطاب”، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إن هناك ضرورة لوضع حدود نفسية، وهذه الحدود هي المساحة التي نسمح للطرف الآخر بالاقتراب منها، مشيرًا إلى أن كل طرف في العلاقة الزوجية لديه بعض الاهتمامات الخاصة، ويجب أن يتقبل كلا الطرفين هذا الأمر.
وتابع الأخصائي النفسي واللايف كوتش، أن كل طرف يدخل العلاقة الزوجية يعمل على تغيير الطرف الآخر، معقبًا: "الزوج بيكون عايز يدبح القطة لزوجته، والزوجة يتكون عايزة تعود الزوج".
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التعليقات على خليك بسيط.. أخصائي نفسي لـ الرجال: لا تكن رومانسيا بشكل زائد ..فيديو
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