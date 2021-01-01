آلاف المتظاهرين يحاولون اقتحام مقر إقامة رئيس كازاخستان

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قالت وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن آلاف المتظاهرين فى كازاخستان يحاولون اقتحام مكان إقامة الرئيس فى ألما آتا.



وأفادت الوكالة نقلا عن صحيفة "فلاست" المحلية، أن بعض المتظاهرين انفصلوا عن الحشد القريب من مبنى البلدية وتوجهوا إلى المقر الرئاسي. وكتبت الصحيفة: "الدخان فى كل مكان، وسمع دوي انفجارات قنابل صوتية وطلقات الرصاص".





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وأكدت وكالة "سبوتنيك" في كازاخستان سماع أصوات إطلاق نار في منطقة المقر الرئاسي في ألما آتا.وفي وقت سابق، أكدت وكالة "سبوتنيك"، اشتعال النيران في ألما آتا في فرع منطقة أويزوف لحزب "نور أوتان" الحاكم، في كازاخستان.وبحسب وكالة "سبوتنيك"، تم تحطيم نوافذ الطابقين الأول والثاني في المبنى. ولم يظهر بعد رجال الإطفاء أو الشرطة.وأفادت "سبوتنيك"، بأن المتظاهرين اقتحموا مبنى "أكيمات" (البلدية) في ألما آتا وأضرموا النار فيه، وغادر رجال الشرطة الساحة بالقرب من "أكيمات".وكان رئيس كازاخستان قد أصدر مرسوما بفرض حالة الطوارئ في مدينة ألماتا وإقليم مانغيستاو ابتداء من الأربعاء وحتى ال 19 من الشهر الجاري بهدف الحفاظ على الأمن الاجتماعي واستعادة النظام وسلطة القانون وحماية الحريات والحقوق على ضوء التوتر هناك.ويذكر أن الحكومة في كازاخستان استجابت في وقت سابق لمطالب محتجين خرجوا في عدد من المدن والأقاليم احتجاجا على زيادات في الأسعار وللمطالبة بضرورة بخفض أسعار البنزين والوقود.