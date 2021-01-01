نشر نشطاء ومواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو للحظة حكم محكمة جنايات الإسماعيلية بالإعدام شنقا على المتهم عبدالرحمن نظمي وشهرته "دبور" والمعروف بسفاح الإسماعيلية.
وظهر سفاح الإسماعيلية هادئ الطباع خلال جلسة النطق بالحكم، وردد في النهاية: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمدلله".
وكانت محكمة الجنايات، قد أحالت أوراق المتهم خلال جلسة الخميس 9 ديسمبر الماضي، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.
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التعليقات على شاهد ردة فعله! .. لحظة النطق بحكم الإعدام على سفاح الإسماعيلية
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