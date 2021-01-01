أول فيديو لحادث تصادم 11 سيارة بالطريق الأوسطى.. واشتعال النيران فى مقطورة

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حادث تصادم 11 سيارة بالطريق الأوسطى


تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو يرصد وقوع حادث تصادم 11 سيارة ملاكى ونقل وأجرة بنفق الدائرى الأوسطى أسفل محور الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بوقوع حادث مرورى بنفق الأوسطى تقاطع محور الأوتوستراد، وعلى الفور انتقل رجال المباحث ‘لى المكان، وتبين اصطدام 11 سيارة وهى "سيارتا نقل ثقيل و7 سيارات ملاكى وسيارتا ميكروباص"، نتيجة للسرعة الزائدة من تريلا، ونتج عنها وفاة شخص وإصابة 3 آخرين، ونقلوا إلى المستشفى، كما نتج عن الحادث اشتعال النيران في 4 سيارات وتمت عملية الإخماد.

وأغلقت إدارة المرور النفق بالكامل كما تم إجراء تحويلة مرورية لحين إزالة حطام الحادث.

المصدر: youm7

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