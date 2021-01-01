مجلس منتخب بعد 913 يوما.. جمال علام رئيسا لـ اتحاد الكرة



جمال علام رئيسا لـ اتحاد الكرة جمال علام رئيسا لـ اتحاد الكرة

فاز جمال علام رئيس اتحاد الكرة الأسبق، بنفس المنصب، في انتخابات اتحاد الكرة التي أقيمت اليوم الأربعاء.



وفازت قائمة علام بجميع مقاعد مجلس إدارة اتحاد الكرة في الانتخابات التي أقيمت بنظام القائمة المغلقة ضد قائمة محمد إبراهيم رئيس نادي بولاق الدكرور السابق.



وحصلت قائمة جمال علام على 109 صوتا من أصل 116 ناديا حاضرا، وحصول القائمة الأخرى على 6 أصوات، في وجود صوت واحد باطل.

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وبالتالي، أصبح أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد هم..رئيس الاتحاد: جمال علام (الرئيس الأسبق للاتحاد ورئيس نادي الأقصر السابق)نائب رئيس الاتحاد: خالد الدرندلي (أمين صندوق النادي الأهلي سابقا)عضو: محمد حلمي مشهور (عضو مجلس إدارة نادي حرس الحدود)عضو: محمد أبو الوفا (عضو مجلس إدارة الاتحاد سابقا)عضو: حازم إمام (عضو مجلس ادارة الاتحاد سابقا)عضو: محمد بركات (مدير المنتخب الوطني سابقا)عضو: إيهاب الكومي (عضو مجلس إدارة نادي الرجاء بمطروح)عضو: عامر حسين (رئيس فرع الاسكندرية لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي لرابطة أندية القسم الأول)عضو: دينا الرفاعي (عضو مجلس إدارة الاتحاد سابقا)ويعد مجلس جمال علام هو أول مجلس منتخب لإدارة اتحاد الكرة المصري بعد 913 يوما من الفراغ الإداري واللجان المعينة.فقد استقال مجلس هاني أبو ريدة في أعقاب الخروج من دور الـ 16 لكأس أمم إفريقيا 2019 في مصر، ليتولى ثروت سويلم رئاسة الاتحاد بشكل مؤقت قبل تعيين لجنة عمرو الجنايني الخماسية لإدارة الاتحاد.وفي ديسمبر 2020، رحلت لجنة الجنايني، وحلت لجنة أحمد مجاهد في محلها لتستمر حتى اليوم الأربعاء.