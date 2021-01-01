

احذر.. تطبيق خطير يسرق كلمات مرورك لبيعها على الدارك ويب احذر.. تطبيق خطير يسرق كلمات مرورك لبيعها على الدارك ويب

كشف عدد من خبراء الأمن الإلكتروني أن هناك تطبيقا خطيرا يعمل على اختراق مستخدمي الهواتف الذكية، حيث يعمل على كشف كلمات المرور الخاصة بالمستخدمين خاصة تلك المحفوظة في متصفحات جوجل كروم، وفايرفوكس.



وبحسب صحيفة مترو البريطانية التى حذرت لأول مرة من تطبيق يسمى RedLiner Stealer الذى يعتبر أداة من أدوات القرصنة الإلكترونية على سبكة الدارك ويب يمكنه الحصول على كلمات مرور حساباتك المختلفة لبيعها على الشبكة.



ويتم بيع البيانات الشخصية المسروقة من خلال تطبيق RedLiner Stealer على شبكة الدارك ويب بدءا من 200 دولار، كما أنه يتم التلاعب بهذه البيانات واختراق صاحبها لابتزازه فيما بعد لدفع أموال أكثر.

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ونصح خبراء الأمن الإلكتروني من عدم حفظ كلمات المرور الخاصة بهم على محركات البحث جوجل كروم، وفايرفوكس أو أى متصفح آخر، وضرورة تفعيل عدد من لإجراءات لحماية كلمات المرور الخاصة بهم.وإذا كنت واحدا ممن يرغبون في الاستمرار في استخدام كلمات المرور الخاصة بهم وحفظها من المتصفح ، فمن الأفضل استخدام تطبيقات مثل LastPass أو 1Password والتى ستكون أكثر أمانًا لأن قواعد البيانات الخاصة بهم مشفرة بكلمة المرور الرئيسية.