

إنفيديا تكشف عن معالج الرسومات RTX 3090 Ti وتجلب 3080 Ti و3070 Ti للحواسب المحمولة إنفيديا تكشف عن معالج الرسومات RTX 3090 Ti وتجلب 3080 Ti و3070 Ti للحواسب المحمولة

ضمن فعاليتها في معرض CES 2022 قامت شركة إنفيديا بالإعلان عن معالج الرسومات الأقوى منها GeForce RTX 3090 Ti ليزيح معالج RTX 3090 من موقعه كأقوى معالج رسومات أو كرت شاشة حتى الآن، وذلك بالتزامن مع إعلانها عن قدوم 3080 Ti و3070 Ti للحواسب المحمولة.



سيوفر GeForce RTX 3090 Ti ذاكرة رام افتراضية GDDR6X بسعة 24 جيجابايت مشابهة للنسخة العادية، لكنه سيعمل بسرعة 21 جيجابت/ ثانية مقارنة مع 19.5 جيجابت/ ثانية للنسخة العادية. كما سيوفر معالج الرسومات الجديد قوة تصل 40 تيرافلوب في معالجة الظلال، و72 تيرافلوب لتتبع الأشعة، و320 تيرافلوب من أجل تقنية Tensor المدعمة بالذكاء الاصطناعي، مقارنة مع 35.6 تيرافلوب للظلال و69.5 تيرافلوب لتتبع الأشعة، و285 تيرافلوب لتقنية Tensor في النسخة العادية.



سيصبح بذلك كرت شاشة RTX 3090 Ti الأقوى حتى الآن بالنسبة للشق التجاري، لكن ذلك سيكون بثمن مرتفع حول 1,500 دولار أمريكي للمعالج نفسه، بمعنى أن الأجهزة التي ستحمله ستأتي بأسعار ربما تتخطى ضعف هذه القيمة على الأقل.

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إنفيديا توفر معالجات رسومات GeForce 3080 Ti و3070 Ti للقائمة وتتيح RTX3050 للشراء بسعر 249$على نفس الجانب، وفرت الشركة خيارات أقل سعرًا للمستخدمين مع مزايا قوية جدًا تتمثل في 3080 Ti و3070 Ti لتكون متوفرة على أجهزة اللابتوب أو الحواسب المحمولة بعد أن كانت متاحة على أجهزة سطح المكتب سابقًا.ستتوفر أجهزة اللابتوب مع معالج رسومات إنفيديا RTX 3080 Ti بأسعار تبدأ من 2,499 دولارًا أمريكيًا، وستوفر المعالجات ذاكرة بسعة 16 جيجابايت GDDR6 مع قدرة على توفير سرعة تصل 120 إطارًا في الثانية على دقة 1440 بكسل. وتقول الشركة إنها بذلك توفر أداءً أفضل من معالجات Titan RTX المخصصة لسطح المكتب والمتوفرة منذ العام الماضي.أما نسخة RTX 3070 Ti فستكون متوفرة مع لابتوبات بأسعار تبدأ من 1,499 دولارًا أمريكيًا، وتقول إنفيديا إنها توفر أداءً أفضل بنحو 70% مقارنة مع RTX 2070 Super. وستكون معالجات الرسومات هذه قادرة على تشغيل ألعاب بمعدل إطارات يبلغ 100 إطار في الثانية على دقة 1440 بكسل.وبجانب ذلك، أعلنت الشركة عن إتاحة كرت الشاشة أو معالج الرسومات GeForce RTX 3050 للشراء بداية من 27 يناير بسعر 249 دولارًا أمريكيًا. ليصبح بذلك أمام المستخدمين العديد من الخيارات المناسبة للألعاب أو تأدية المهام الثقيلة على أجهزتهم.