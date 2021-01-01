

متصفح هواوي يحصل على تحديث جديد يجلب العديد من المميزات متصفح هواوي يحصل على تحديث جديد يجلب العديد من المميزات

حصل اليوم، متصفح هواوي، على تحديث جديد، يجلب معه العديد، من المميزات، والتحسينات، التي ستوفر تجربة مستخدم أفضل، مع بعض الإضافات الجديدة، لتقديم أفضل الخدمات، لمستخدمي هواتف Huawei الذكية، سواء كانت، تعمل بنظام Android، أو بنظام Har­monyOS، علما بأن التحديث، متوفر حاليا، بحجم خفيف للغاية، ويمكن تحميله، بواسطة متجر، هواوي آب جالري.



التحديث الجديد، الذي يصل برقم، الإصدار 12.0.2.301، يوفر خدمات تصفح أسهل، وأسرع من المنافسين، مع حماية خصوصية شاملة، لمستخدمي هواتف Huawei، بالإضافة إلى أنه، يجلب، ميزة البحث الفوري، والتصفح فائق السرعة، والوضع الليلي، وحماية بياناتك، عبر الإنترنت، وحفظ كلمات المرور، الخاصة بك، للوصول السريع.



ومن أهم المميزات، التي سيحصل عليها، متصفح هواوي، ميزة عرض الشاشة، عند مشاهدة مقاطع الفيديو، وتحسين استهلاك الطاقة، والأداء، أثناء التصفح، وتم دمج، أحدث تصحيحات الأمان، لتوفير تجربة، مستخدم أفضل، كما أن، Huawei Brows­er، سيتضمن عمود أخبار المالية، مضافا بواسطة Finance، وسيدعم تبديل اللغة، بضغطة زر واحدة.

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ويمكن لمستخدمي هواتف Huawei الذكية، التي تعمل بنظام Android، أو بنظام Har­monyOS، تثبيت التحديث الجديد، لمتصفح هواوي، من خلال الذهاب، إلى متجر الشركة الرسمي، App­Gallery، ثم اضغط على، قائمة تطبيقاتي، وبعد ذلك، فحص التحديثات، وإذا أظهر التطبيق تحديثا، فقم بتثبيته على الفور، واستمتع بالمميزات الجديدة، ولكن تأكد من أن، هاتفك متصل بشبكة Wi-Fi، حتى يتم تثبيت التحديث، في أسرع وقت.