

تسريب المواصفات الرئيسية للهاتف Poco M4 تسريب المواصفات الرئيسية للهاتف Poco M4

في شهر نوفمبر 2021، كانت شركة شاومي، قد أعلنت عن، الهاتف Poco M4 Pro، وبعد ذلك بفترة، أكدت الشركة، أنها تعمل على، هاتف M4 عادي، ليستكمل مسيرة النجاح، التي بدأها Poco M3، والآن، كشف لنا أحدث التسريبات، عن قائمة المواصفات الكاملة، للهاتف Poco M4، الذي نتوقع أن، يصل بشكل رسمي، خلال الربع الأول، من العام الجاري 2022.



ووفقا لهذا التسريب، فإن هاتف بوكو إم 4، سيتم تشغيله، بمعالج متوسط، من ميديا تيك، وبذاكرة عشوائية، تبدأ من، 6 جيجا رام، يمكن توسيعها، لتصبح 10 جيجا رام، بالإضافة إلى، ذاكرة تخزين داخلية، بسعة 128 أو 256 جيجا بايت، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشاشة، ستصل بمعدل تحديث يبلغ، 90 هرتز، وهذا يعني أن، وحدات البكسل، يتم تحديثها بمقدار، 90 مرة، في الثانية، مما يضمن تجربة سلسة، في تشغيل الألعاب الثقيلة.



الهاتف Poco M4، سيصل مع كاميرا أمامية، بدقة 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.5، تدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، كما أنه سيصل مع، 3 كاميرات في الخلف، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، مع العلم بأن، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة 64 ميجا بكسل، والكاميرا فائقة الاتساع، تأتي بدقة 8 ميجا بكسل، والكاميرا الثالثة، ستكون ماكرو، وستأتي بدقة 2 ميجا بكسل.

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لا شيء معروف، عن سعة البطارية، ولكن نتوقع أن، تكون أفضل من بطارية، الهاتف Poco M3، والتي تصل، بسعة 6000 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع، بقوة 18 واط، وبخصوص المميزات الأخرى، فتتمثل في، منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ومستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في زر التشغيل، والهاتف Poco M4، سيدعم الأشعة تحت الحمراء، وسيدعم أيضا، مكبرات صوت ستريو.ومن المتوقع أن، تعلن الشركة، عن الهاتف Poco M4، في الصين، خلال الأسابيع القليلة القادمة، وبالتحديد، في شهر فبراير 2022، لذلك دعونا ننتظر، حتى تعلن الشركة، عن المواصفات الرسمية، والسعر، ومواعيد التوافر.