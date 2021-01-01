في الفترة الماضية، ظهرت العديد، من التقارير، التي تخص سلسلة هواتف، iPhone 14، والتي ستصل، في النصف الثاني، من العام الجاري 2022، والآن ظهر، تقرير جديد، صادر من منصة Bloomberg، يشير إلى أن، هواتف آيفون القادمة، ستصل مع شاشة، بشكل الثقب، بدلا من النوتش، الذي يتواجد في، شاشات الأجيال السابقة.
التغيير المحتمل، في تصميم، هواتف iPhone 14، لن يؤثر على، التكنولوجيا اللازمة للعمل، سواء السلب أو الإيجاب، حيث إن الكاميرا الأمامية، ستظل تدعم، مكونات القياسات الحيوية، وستدعم خاصية فتح القفل، عن طريق الوجه، Face ID، بالإضافة إلى، أجزاء أخرى مهمة، في الكاميرا الأمامية، وأجهزة الاستشعار، وجميع المكونات المصاحبة لها.
ووفقا لبعض التسريبات السابقة، فإن هواتف آيفون القادمة، ستحتوي على شاشات، من فئة، LTPO OLED، بمعدل تحديث 120 هرتز، وستحتوي كذلك على، مستشعر لبصمات الأصابع، مدمج أسفل الشاشة.
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التعليقات على أبل تقدم هواتف iPhone 14 مع شاشة بشكل الثقب
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