

أبل تقدم هواتف iPhone 14 مع شاشة بشكل الثقب أبل تقدم هواتف iPhone 14 مع شاشة بشكل الثقب

في الفترة الماضية، ظهرت العديد، من التقارير، التي تخص سلسلة هواتف، iPhone 14، والتي ستصل، في النصف الثاني، من العام الجاري 2022، والآن ظهر، تقرير جديد، صادر من منصة Bloomberg، يشير إلى أن، هواتف آيفون القادمة، ستصل مع شاشة، بشكل الثقب، بدلا من النوتش، الذي يتواجد في، شاشات الأجيال السابقة.



التغيير المحتمل، في تصميم، هواتف iPhone 14، لن يؤثر على، التكنولوجيا اللازمة للعمل، سواء السلب أو الإيجاب، حيث إن الكاميرا الأمامية، ستظل تدعم، مكونات القياسات الحيوية، وستدعم خاصية فتح القفل، عن طريق الوجه، Face ID، بالإضافة إلى، أجزاء أخرى مهمة، في الكاميرا الأمامية، وأجهزة الاستشعار، وجميع المكونات المصاحبة لها.



ووفقا لبعض التسريبات السابقة، فإن هواتف آيفون القادمة، ستحتوي على شاشات، من فئة، LTPO OLED، بمعدل تحديث 120 هرتز، وستحتوي كذلك على، مستشعر لبصمات الأصابع، مدمج أسفل الشاشة.

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بالإضافة إلى أن، سلسلة هواتف، iPhone 14 Series، ستصل مع كاميرا رئيسية، بدقة 48 ميجا بكسل، بدلا من 12 ميجا بكسل، الموجودة في، هواتف iPhone 13، وستصل كذلك، مع ذاكرة عشوائية، بسعة تبدأ من، 8 جيجا رام، وذاكرة داخلية، بسعة تبدأ من، 64 جيجا بايت.وبخصوص الجهاز اللوحي القادم، iPad Pro 2022، فيشير مارك جورمان، المحرر في Bloomberg، إلى أن الجهاز اللوحي، سيصل بتصميم جديد، عن الجيل السابق، ويتم تشغيله، بمعالج Apple M1، الذي سيكون أسرع من M1، بجانب وحدة معالجة مركزية، بـ9 أو 10 أنوية GPU، كما أنه جهاز Apple اللوحي، سيدعم الشحن اللاسلكي.