سعر ومواصفات الجهاز اللوحي Lenovo Tab K10

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سعر ومواصفات الجهاز اللوحي Lenovo Tab K10

في شهر مايو، من العام الماضي 2021، أعلنت شركة لينوفو، عن أحدث أجهزتها اللوحية، من الفئة الاقتصادية، تحت مسمى، Leno­vo Tab K10، بمواصفات جيدة، وسعر رخيص جدا، مقارنة بالمنافسين، حيث يضم، معالجا جيدا، من ميديا تيك، وبطارية ضخمة، تدعم الشحن السريع، وما يصل إلى، 128 جيجا بايت، من الذاكرة الداخلية، وغيرها من المواصفات، الرائعة التي سأعرضها، عليكم في هذا المقال، الذي يتضمن، سعر ومواصفات الجهاز اللوحي Leno­vo Tab K10.

مواصفات لينوفو تاب K10
شاشة هذا الجهاز اللوحي، تأتي من نوع، IPS LCD، بحجم 10.3 بوصة، وبدقة 1920×1200 بكسل، والكاميرا الأمامية، تأتي بدقة 5 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 720 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية، أما الكاميرا الخلفية، فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.9، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية، ويوجد بجانبها، فلاش LED أحادي.

يتم تشغيل Leno­vo Tab K10، بمعالج ثماني النواة، من فئة، Medi­atek Helio P22T، المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر، بجانب وحدة معالجة، رسوميات GPU، من فئة، Pow­erVR GE8320، ونظام Android 11، مع أحدث واجهة مستخدم، من لينوفو، بالإضافة إلى أن، هذا الجهاز، يتوفر بثلاثة إصدارات، على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول، يضم ذاكرة داخلية، بسعة 32 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية، بسعة 3 جيجا رام، والإصدار الثاني، يضم 64 جيجا بايت، و4 جيجا رام، والإصدار الثالث، يضم 128 جيجا بايت، و4 جيجا رام.

بطارية هذا الجهاز، تأتي بسعة 7700 ملي أمبير، وتدعم الشحن بقوة 10 واط، كما أن، منفذ الشحن، يأتي من فئة، USB Type‑C 2.0، وبخصوص المميزات الأخرى، فتتمثل في، منفذ microSD، لزيادة المساحة التخزينية، ودعم تركيب شريحة اتصال، Nano-SIM، مع دعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ومكبرات صوت ستريو، والراديو FM، بالإضافة إلى دعم، Wi-Fi 802.11، وإصدار Blue­tooth 5.0.

سعر الجهاز اللوحي Lenovo Tab K10
سعر جهاز لينوفو تاب K10، يبدأ من 190 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم، 32 جيجا بايت، مع 3 جيجا رام.
ويصل إلى 230 دولارا، للإصدار الذي يضم، 128 جيجا بايت، مع 4 جيجا رام.

المصدر: قل ودل

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