في شهر مايو، من العام الماضي 2021، أعلنت شركة لينوفو، عن أحدث أجهزتها اللوحية، من الفئة الاقتصادية، تحت مسمى، Lenovo Tab K10، بمواصفات جيدة، وسعر رخيص جدا، مقارنة بالمنافسين، حيث يضم، معالجا جيدا، من ميديا تيك، وبطارية ضخمة، تدعم الشحن السريع، وما يصل إلى، 128 جيجا بايت، من الذاكرة الداخلية، وغيرها من المواصفات، الرائعة التي سأعرضها، عليكم في هذا المقال، الذي يتضمن، سعر ومواصفات الجهاز اللوحي Lenovo Tab K10.
مواصفات لينوفو تاب K10
شاشة هذا الجهاز اللوحي، تأتي من نوع، IPS LCD، بحجم 10.3 بوصة، وبدقة 1920×1200 بكسل، والكاميرا الأمامية، تأتي بدقة 5 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 720 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية، أما الكاميرا الخلفية، فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.9، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية، ويوجد بجانبها، فلاش LED أحادي.
يتم تشغيل Lenovo Tab K10، بمعالج ثماني النواة، من فئة، Mediatek Helio P22T، المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر، بجانب وحدة معالجة، رسوميات GPU، من فئة، PowerVR GE8320، ونظام Android 11، مع أحدث واجهة مستخدم، من لينوفو، بالإضافة إلى أن، هذا الجهاز، يتوفر بثلاثة إصدارات، على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول، يضم ذاكرة داخلية، بسعة 32 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية، بسعة 3 جيجا رام، والإصدار الثاني، يضم 64 جيجا بايت، و4 جيجا رام، والإصدار الثالث، يضم 128 جيجا بايت، و4 جيجا رام.
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