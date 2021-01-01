انتشر على الانترنت مؤخرا فيديو لمواجهة مباشرة ومقارنة بين اثنين من السيارات الكهربائية الرياضية الشهيرة، الأولى كانت BMW i4 موديل M50 الكهربائية الرياضية المزودة بمحركين كهربائيين بقوة 544 حصان وعزم 795 نيوتن متر، والتي قررت تحدي سيارة تسلا موديل 3 الشهيرة المزودة أيضا بمحركي كهربائيين قوتها الإجمالية 490 حصان وعزم 660 نيوتن متر.
ونشر موقع Carwow المتخصص في السيارات هذا الفيديو لمعرفة من السيارة الافضل بين هاتين السيارتين بوضعهما في مواجهة مباشرة بسباق سحب، حيث تخصص هذا الموقع الإنجليزي في تقديم مواجهات وتحديات مباشرة بين السيارات الحديثة، وايضا تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.
ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن الموديلين السابق ذكرهما وأهم مميزاتهما، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:
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التعليقات على شاهد: تحدي الكهرباء.. BMW i4 تواجه تسلا موديل 3.. من سيكون الفائز؟
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