

رولزرويس فانتوم 2023 فيس ليفت تظهر لأول مرة أثناء اختبارها رولزرويس فانتوم 2023 فيس ليفت تظهر لأول مرة أثناء اختبارها

المربع نت – حتى “السيارة الأفضل في العالم” لديها مساحة للتطور والتحسن كما هو واضح من الصور التجسسية المرفقة التي تكشف عن رولزرويس فانتوم محدثة بشكل هادئ.



وتجهز رولزرويس لطرح فيس ليفت لموديل فانتوم الأيقوني في نهاية العام الجاري، ويبدو أن السيارة ستحصل على تحديثات جمالية خفيفة للشبك الأمامي المهيب والمصابيح الأمامية، مع تقنيات عصرية جديدة مشتركة مع بي إم دبليو الفئة السابعة 2023.



رولزرويس فانتوم 2023 فيس ليفت تظهر لأول مرة أثناء اختبارها 31

ومن الجدير بالذكر أن تقارير صحفية أشارت إلى احتمالية طرح نسخة كهربائية بالكامل لموديل فانتوم، ولكن لم نسمع أي تصريحات رسمية من رولزرويس حيال الأمر، ما يعني استمرار السيارة بمحرك 12 سلندر 6.75 لتر الحالي.من المتوقع تدشين رولزرويس فانتوم 2023 فيس ليفت في الصيف القادم وبدء التسليم في الخريف.رولزرويس فانتوم 2023 فيس ليفت تظهر لأول مرة أثناء اختبارها 32رولزرويس فانتوم 2023 فيس ليفت تظهر لأول مرة أثناء اختبارها 33رولزرويس فانتوم 2023 فيس ليفت تظهر لأول مرة أثناء اختبارها 34



