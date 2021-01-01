المربع نت – حتى “السيارة الأفضل في العالم” لديها مساحة للتطور والتحسن كما هو واضح من الصور التجسسية المرفقة التي تكشف عن رولزرويس فانتوم محدثة بشكل هادئ.
وتجهز رولزرويس لطرح فيس ليفت لموديل فانتوم الأيقوني في نهاية العام الجاري، ويبدو أن السيارة ستحصل على تحديثات جمالية خفيفة للشبك الأمامي المهيب والمصابيح الأمامية، مع تقنيات عصرية جديدة مشتركة مع بي إم دبليو الفئة السابعة 2023.
رولزرويس فانتوم 2023 فيس ليفت تظهر لأول مرة أثناء اختبارها 31
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