

بورشه 992 ستينجر GTR.. نسخة خاصة بلون الشيكولاتة | صور بورشه 992 ستينجر GTR.. نسخة خاصة بلون الشيكولاتة | صور

جاء التصميم الجديد للإصدار الكربوني المحدود من بورشه 911 ستينجر GTR ذو اللون البني المميز الذي يعطي طابعاً كلاسيكياً فريداً من نوعه يشبه لون الشكولاتة، سيتم إنتاج 13 نسخة منها فقط.



يحتوي الجزء الخارجي من سيارة بورشه 992 ستينجر GTR على مجموعة كبيرة من الأجزاء المصنوعة من ألياف الكربون المكشوفة بلون الشوكولاتة تشمل الأجزاء الجديدة: غطاء محرك السيارة مع جناح في قاعدة الزجاج الأمامي، توجد أيضًا فتحات تهوية في الجزء العلوي من الرفارف الأمامية وعتبات جانبية ذات أقساماً مضلعة.



ومن الخلف جاءت سيارة بورشه 992 ستينجر GT R بغطاء محرك به قطع مغطاة بالريش، مرفق بجناح من ألياف الكربون بالسطح الخلفي، وعادم رباعي مميز.

وتظهر إحدى المفاجآت الغريبة؛ عندما تفتح منطقة الشحن الأمامية، يغطي تصميم TopCar الجزء الداخلي من اللوحة بنمط كربوني بني وإجمالاً قامت TopCar Design بتثبيت 84 قطعة جديدة في بورشه 911 لكل عنصر من ألياف الكربون أربع طبقات خارجية وداخلية وطبقتان هيكليتان.ستأتي سيارة بورشه 992 ستينجر GTR من الداخل بمقصورة فاخرة وأنيقة ذات لمسات بنية اللون في أماكن متعددة مثل مساند المقاعد ولوحة القيادة، يكون الظل أقرب إلى درجة اللون النحاسية مع الكثير من ألياف الكربون أيضاً.يبلغ سعر طقم الجسم المصنوع من ألياف الكربون نحو 100000 يورو (113185 دولارًا بأسعار الصرف الحالية)، وهناك الكثير من الخيارات المتاحة للإضافة أيضًا، على سبيل المثال، إضافة لون إلى ألياف الكربون الشبيهة بهذه السيارة يكلف 25000 يورو إضافية، وتبلغ تكلفة الترقية الداخلية 35000 يورو، ومجموعة العجلات الرياضية تكلف 8000 يورو، ويضيف عادم Akrapovič أو Inconel Kline المصنوع من التيتانيوم 6500 يورو إلى التكلفة.هذا كثير من المال فقط لإضافة أسلوب إلى بورش 911 مع عدم وجود أي تغييرات مهمة على ما يبدو في أداء السيارة، ولكن مع تصميم TopCar الذي يصنع 13 فقط من هذه المجموعات، لذلك يحصل المشترون على مظهر حصري لسياراتهم.







