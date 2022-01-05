أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 5-1-2022

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 5-1-2022

صورة الخبر: أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 5-1-2022
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 5-1-2022

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم، الأربعاء الموافق 5 يناير 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 5 - 1 - 2022
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري
سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.

كما سجل اليورو للشراء 17.6388 جنيه، والبيع 17.7799 جنيه.

الجنيه الإسترليني للشراء 21.15 جنيه، والبيع 21.312 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ للشراء 12.2975 جنيه، والبيع 12.3957 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدانمركي‏ للشراء 2.3712 جنيه، والبيع 2.3904 جنيه.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم
الكرون النرويجي للشراء 1.7621 جنيه، والبيع 1.7762 جنيه.
الكرونا السويدية للشراء 1.7158 جنيه، والبيع 1.731 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 17.0593 جنيه، والبيع 17.1947 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 13.4549 جنيه، والبيع 13.5795 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 11.303 جنيه، والبيع 11.4021 جنيه

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 5-1-2022

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
30372

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager