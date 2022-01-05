أسعار صرف العملات العربية اليوم الأربعاء 5-1-2022

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أسعار صرف العملات العربية اليوم الأربعاء 5-1-2022

يقدم موقع "صدى البلد"، لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات اليوم، الأربعاء الموافق 5 يناير 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

أسعار صرف العملات العربية اليوم:
أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل الدينار الكويتي للشراء 49.5407 جنيه و 52.0073 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 4.18 جنيه و 4.1912 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم
سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 4.2645 جنيه و4.2854 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 40.4134 جنيه 41.7484 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 39.6954 جنيه و 40.8842 جنيه للبيع.
وسجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 4.0103 جنيه و4.3218 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 21.7524 جنيه و 22.2191 جنيه للبيع.

المصدر: صدى البلد

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