

أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 4-1-2022 أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 4-1-2022

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 4-1-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وربح رأس المال السوقي 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 771.761 مليار جنيه.



إيقاف تداول 5 شركات

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، المصرية لنظم التعليم الحديثة، بي أي جي للتجارة والاستثمار، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، العامة لمنتجات الخزف والصيني.



البورصة تربح 4.9 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وربح رأس المال السوقي 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 771.761 مليار جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 422.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 43.7 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.88% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.41%، والعرب على 8.71% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 29.74% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.25%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 27.5 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 16.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 426.5 ألف جنيه، 470.4 ألف جنيه، 45.1 مليون جنيه، على التوالي.



وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.72%، ليغلق عند مستوى 11982 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 2153 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 14303 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 4733 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 2301 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 3362 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 4269 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1142 نقطة.



وصعدت أسهم 100 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 42 شركة، ولم تتغير مستويات 48 شركة.



تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 27 ألف سهم، 3 آلاف سهم، 659.4 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة المنصورة للدواجن 168.8 ألف سهم، كما باعت إدارة شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 18827 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة الدولية للأسمدة والكيماويات 2316 سهم.



فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، العربية للصناعات الهندسية، جدوى للتنمية الصناعية، 15 ألف سهم، 150 ألف سهم، 9 آلاف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، المصرية للمنتجعات السياحية، ثقة لإدارة الأعمال والتنمية 545 ألف سهم، 221.3 ألف سهم، 344 ألف سهم، على التوالي.



أسهم خزينة

أعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، مصر بني سويف للأسمنت، شراء الأولى عدد 395 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الاثنين، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 1.14%، وشراء الثانية 6 آلاف سهم.



المجموعة المصرية العقارية

أعلنت شركة المجموعة المصرية العقارية، استقالة شركة تارجت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي والتنمية السياحية وممثلها رأفت محمود عبد اللطيف محجوب بتاريخ 3 يناير الجاري من عضوية مجلس إدارة الشركة.