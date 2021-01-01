تتظاهر بالموت لتجنب هجوم كلب | فيديو

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تتظاهر بالموت لتجنب هجوم كلب | فيديو

انتشرمقطع فيديو موجة من السخرية والضحك على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وثق لحظة مثيرة لا نراها إلا في الأفلام بين بطة وكلب.

كان الكلب يحاول اصطياد البطة، لكنه لم يعلم أنها بطلة الأوسكار في التمثيل، فقد سقطت على الأرض وكأنها ميتة مما اضطره للابتعاد عنها.

وبمجرد ابتعاد الكلب وفي الوقت الذي يظن المشاهد أنها قد ماتت بالفعل، تقف البطة مرة أخرى وتركض مما يثير جنون الكلب.

ولم تكن حركة الموت خدعة عادية بقدرما هي طبيعة حيوانية للمخلوقات الضعيفة أمام الحيوانات المفترسة.

فيما يعرف بـ الجمود المنشط، هو سلوك تصاب فيه بعض الحيوانات على ما يبدو بالشلل المؤقت ولا تستجيب للمنبهات الخارجية وهو الأمر الذي يعد سلوكًا مضادًا للحيوانات المفترسة.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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