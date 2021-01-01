

سيدة تعثر على بقايا مخلوق فضائي مرعب: أثار حيرة العلماء (صور) سيدة تعثر على بقايا مخلوق فضائي مرعب: أثار حيرة العلماء (صور)

كعادتها، اصطحبت سيدة كلبها الأليف في نزهة على الشاطيء كي تحسن من حالته النفسية وخاصة مع قيود الحظر المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد، ليجذب انتباهها كائنًا غريبًا للغاية يقترب منه كلبها على نحو أصابها بالرعب والصدمة أيضًا.



تروي «إيمي أيوبوين»، البالغة من العمر 42 عامًا، أنها كانت تتنزه برفقة كلبها الأليف، على شاطيء «إيجريمونت» في منطقة «والاسي» البريطانية، عندما لاحظت بقايا مخلوقًا غريبًا للغاية جذب انتباهها وكلبها أيضًا، ويبدو أشبه بالكائن الفضائي، بحسب حديثها لصحيفة «ديلي ستار» البريطانية.



بقايا كائن فضائي تظهر في بريطانيا

«هل يستطيع أحد أن يطمئنني أنّ كلبي لم يحاول أن يأكل بقايا مخلوقات فضائية على الشاطئ؟».. بذلك السؤال الذي يجمع بين الحيرة والرعب، لجأت «إيمي» إلى «فيسبوك»، في محاولة منها لاكتشاف طبيعة الكائن الغريب الذي حاول كلبها أن يأكل منه، وتوالت التعليقات ردًا على منشورها: «يبدو مخيفًا، هل يمكن أن يكون نوعًا من هيكل عظمي للأسماك»، «إذا انفجر أي شيء من كلبك، اقتليه بالنار»، «إنه شعاع شوكي ولا يوجد خوف منه».

المخلوق الفضائي على شكل طائرة ورقية ولونه رماديوأكدت السيدة الأربعينية أن كلبها تناول بالفعل بعض من بقايا المخلوق الغريب، ولكنه بخير ولم يحدث له أي شيء: «بقايا المخلوق الغامض الذي يبدو أشبه بمخلوق فضائي، هيكله صلب للغاية، وعلى شكل طائرة ورقية، وظهره مائل للون البني أو الرمادي، كما يحتوي على مجموعة من الأشواك في الذيل.ورجح علماء الأحياء البحرية، أن يكون المخلوق الفضائي عبارة عن نوع من الأسماك يعرف باسم «thornback ray»، ويوجد منه نحو 20 نوعًا في مياه المملكة المتحدة، ولكنه نادر جدًا ولا ينجرف إلى الشواطئ.جدير بالذكر، أنه جرى إصدار تحذير من قبل، بعد ظهور كائن بحري يعرف باسم «القنديل الأزرق» على سواحل مدينة ميرسيسايد، بعد أن جرفت الأمواج عددًا كبيرًا منه.



