كشفت دراسة حديثة برعاية وكالة الفضاء والطيران الأمريكية «ناسا»، عن أمر خطير يحدث في الغلاف الجوي للأرض، ويتحكم في مستويات انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وذلك في القارة القطبية الجنوبية، في إطار ثلاثة تجارب ميدانية لتأثيرات الاحتباس الحراري على الكرة الأرضية.
سلطت الدراسة الضوء على أمر هام للغاية يحدث في المحيط لجنوبي للأرض، أي في القارة القطبية الجنوبية، إذ تمتص المياه هناك كمية كبيرة من الكربون في الغلاف الجوي على نحو جعلهم يطلقون على ما يحدث اسم «بالوعة الكربون»، حسبما أوضح ماثيو لونج، الباحث في المركز الوطني لأبحاث الغلاف الجوي «NCAR» لـ «ساينس تك».
العلماء يكتشفون «بلاعة» لغاز ثاني أكسيد الكربون
وبحسب الدراسة، فإن المياه التي تدور حول القارة القطبية الجنوبية، تمتص كمية من الكربون من الغلاف الجوي أكثر مما تطلقه، وهي بمثابة بالوعة قوية للكربون، وعازل مهم لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وفقًا لما سجلته الطائرات البحثية التي جرى إطلاقها برعاية «ناسا» منذ عام 2009 حتى 2018: «الملاحظات أكدت أن المياه في المنطقة تمتص نحو 530 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون أكثر من الكمية التي تطلق إلى الغلاف الجوي للأرض في كل عام، مما يساعد على استعادة الأرض لنشاطها مجددًا».
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على اكتشاف ظاهرة خطيرة تؤثر على الغلاف الجوي.. ماذا يحدث بالقارة القطبية؟
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق