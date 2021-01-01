طريقة عمل خلطة المحشى بتتبيلة رائعة



طريقة عمل خلطة المحشى طريقة عمل خلطة المحشى





المحشى من الأكلات المصرية المميزة التى لها شهرة واسعة، وهو عبارة عن خضروات مختلفة تقدم بحشو الأرز بالخلطة، وخلظة المحشى مميزة وغنية بمذاق لا يقاوم ويسهل على ربات البيوت تحضيرها.



وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل خلطة المحشى.

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مكونات عمل خلطة المحشى:أرزبصل مبشورزبد أو سمن2 فص ثوم مفرومعصير طماطممعجون صلصة طماطمملحفلفل أسودبهاراترشة قرفةحبهان مطحونربطة بقدونسربطة كسبرةربطة شبتطريقة عمل خلطة المحشي:-نشوح البصل والثوم فى القليل من الزبد، حتى يذبلان.-ثم نصب عليهم عصير الطماطم ومعجون الصلصة والتوابل، ونقلب جيدا.-ثم نترك الصلصة تتسبك جيدا.- ثم نرفع الصلصة من على النار، ونضيف لها البقدونس والشبت والكسبرة مفرومين، ونقلب جيدا لتصبح جاهزة بعد ذلك.- ثم نغسل الأرز ونضيفه على خلطة المحشى بحسب الكمية المراد استخدامها.- ثم نقوم بحشو الخضروات حسب الرغبة سواء كان باذنجان أو فلفل أو ورقعنب أو كرنب، فهذه الخلطة مناسبة لجميع أنواع المحشى ماعدا الممبار الذى يحتاج إلى خلطة محشى نيئة.ولعمل محشى الكرنب.مكونات عمل محشى الكرنب:كرنبة متوسطةماءكوب أرز٢بصلة مفرومة ناعمةملعقة سمن بلديكوب عصير طماطم٢ ثمرة طماطم مقطعة مكعبات صغيرةنصف كوب بقدونس مفروم طازجنصف كوب شبت طازج مفرومنصف كوب كسبرة خضراءملح وفلفلنصف ملعقة صغيرة فلفل أحمر أو شطة حسب الرغبةنصف ملعقة صغيرة بهاراتربع كوب زيت الزيتونملعقة الكمونصلصو حسب الرغبةطريقة عمل محشى الكرنب:- أزيلي الأوراق الأولى من الكرنب- أغسليه بالماء البارد أولًا.- ضعي "حلة" على النار به ماء ورشة كمون حب للرائحة واتركيها حتى تغلى.-ثم قومي بوضع الأوراق حتي تصبح نصف ناضجة.- اخرجيها من الماء حتى تبرد، وثم قطعى الأوراق إلى أصغر وقومى بإزالة أى عروق سميكة.- قومى بإعداد الخليط، فى وعاء على النار قومي بوضع القليل من الزيت ومن ثم البصل المفروم حتي يصفر لونه، ثم نضيف عصير الطماطم والتوابل ويمكن وضع شطة حسب الرغبة- نترك الخليط على النار حتي تتسبك الطماطم ومن ثم ترفع من علي النار.- نغسل الأرز جيدا ونضعه على الخليط ومن ثم تضاف الخضرة لتحتفظ باللون والطعم ونقلب.- بعدها نقوم بإحضار ورق الكرنب ونضعه على سطح خشبى مستوى، ثم نضيف ملعقة صغيرة من خليط حشو الأرز وأكثر إذا كانت الأوراق أكبر.- أذهبى إلى نهاية ورقة، وابدئى فى لف الورقة، وحاولى أن تحكمى الإغلاق حتى لا يخرج الحشو من ورق الكرنب، ثم كررى هذه الخطوات حتى تنهى أوراق الكرنب كله، وقومى برصه واحدة تلوى الأخرى فى "الحلة".- ضعي مرقة دجاج أو أي مرق متوفر حسب الرغبة ويوضع المرق بالكاد تغطي الكرنب ومن ثم نضع ملعقة من السمن البلدي ونضع رشة من الكمون أو بشر طماطم مع المرق حسب الرغبة.- ضعي "الحلة" على النار واتركيها لتطهى على نار عالية لمدة من 5 إلى 7 دقائق حتى ينخفض ​​السائل إلى النصف.- قومى بتقليل الحرارة إلى النصف، وغطى عليه تمامًا.- اتركى المحشى لمدة 15 دقيقة أخرى ولكن افتحى الغطاء قليلا أو حتى يجف تمامًا وينضج الأرز.- قومى بنقله بعناية إلى طبق تقديم، ويقدم ساخنًا.