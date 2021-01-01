أدى المنتخب الوطني تدريبًا مسائيًّا ركز على النواحي البدنية بإحدى القاعات المتخصصة بمقر إقامته ضمن برنامجه خلال معسكره المغلق حتى موعد سفره إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية.
وشارك في المران جميع اللاعبين الذين تم اختيارهم للسفر، فيما ينتظر أن ينضم إليهم غدًا محمد صلاح ومحمود حسن "تريزيجيه"، فيما تقرر أن يكون تدريب الغد مغلقًا.
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التعليقات على أزمة تتسبب في تعديل موعد سفر منتخب مصر إلى الكاميرون
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