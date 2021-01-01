عمرو أديب: "لو تسريبات الهواري دي صحيحة هتبقى أكبر قضية فساد في تاريخ مصر" (فيديو)



فكري الهواري فكري الهواري

علق الإعلامي عمرو أديب على اعتقال فكري الهواري مدير سلسلة "هايبر ماركت" لإساءته للأجهزة الحكومية بعدد من الفيديوهات المسجلة.



وقال أديب: "فكري الهواري لقبه سليمان وليس له علاقة بعائلة الهواري، لكن لأنه مقرب من العائلة حصل على اللقب".



وأضاف خلال برنامجه "الحكاية"على "mbc مصر" مساء الاثنين: "الساعات المقبلة سيكون هناك رد من النيابة العامة على تلك التسريبات، محتاجين حد يفهمنا ويقولنا كلام الراجل ده حقيقي ولا لا".

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وتابع قائلا: "وارد جدا يكون كلامه مجرد (نخع وهجس)، وميكونش يعرف حد، أو إن الفيديوهات بتاعته كانت نوع من أنواع التباهي، ويبدو أن هذا الرجل كان نافذا، ولكن لو الكلام ده حقيقي هيكون مصيبة ولازم يتجاب كل الفساد اللي شارك معاه".وقال: "لو كان الكلام فارغ مكنش اتقبض عليه ولو التسريبات دي صحيحة ستكون أكبر قضية فساد في تاريخ البلد، لما تسمع الفيديوهات لازم تشهق، هذا الرجل يقوم بعلميات "أندر غراوند" وليست نظيفة زي من واقع قيادته لعملية إتلاف الكاميرات في قضية نجل الهواري".وتابع: "ده ميتسبش ولازم نعرف هل هو مدعي أو الفيديوهات المسربة له صحيحة، فيه ريحة فساد والناس بتهري ولازم يكون هناك بيان واضح وشفاف من أجهزة التحقيق، مينفعش تسيبوا الناس كده من غير توضيح".وأغلق رجل الأعمال فكري الهواري رئيس نادي الشيخ زايد ومدير سلسلة أسواق "هايبر وان" المنسوبة إليه تهم إطلاق شائعات وادعاءات من شأنها تكدير السلم العام حساباته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وكذلك صفحته الرسمية، التي ينشر فيها كل ما يتعلق به من معلومات.ويأتي ذلك تزامنا مع التحقيقات التي تباشرها النيابة مع فكري الهواري، إثر انتشار تسجيلات صوتية وفيديوهات جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويواجه تهم تكدير السلم العام، وسب رجال الشرطة.