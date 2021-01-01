اشتباك بين وزيري خارجية إيران وإسرائيل على "تويتر"

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اشتباك بين وزيري خارجية إيران وإسرائيل على "تويتر"


اشتبك وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على "تويتر"، بعدما قال الأخير إن "الصهيونية لا مكان لها في مستقبل العالم".

وبدأ التلاسن بين الجانبين حين رد لابيد في مقابلة تلفزيونية على سؤال عما إذا كانت لدى إسرائيل القدرة على ضرب منشآت تخصيب اليورانيوم أو مواقع الأسلحة في إيران، وقال إن "إسرائيل لديها قدرات، بعضها لا يستطيع العالم حتى تخيلها"، مشددا على أن تل أبيب "ستحمي نفسها من التهديد الإيراني".

وردا على ذلك، وصف عيد اللهيان في تغريدة على "تويتر"، تصريحات لابيد بـ"المزعجة" مشيرا إلى أنها "مجرد حلم كاذب من نظام إسرائيلي مزيف ضد الأمة الإيرانية العظيمة".

وكتب عبد اللهيان: "سندافع بقوة وعقلانية عن حقوق ومصالح وتقدم الشعب الإيراني"، مضيفا أنه "لا مكان للصهيونية في عالم المستقبل".

بدوره، رد لابيد على تغريدة عبد اللهيان بالعبرية والإنجليزية والفارسية، وكتب: "النظام الإيراني المتطرف يهدد إسرائيل بالإبادة لكنه سيواصل خسارة هذه المعركة"، مضيفا أن "قيادتهم الفاشلة تدمر إيران من الداخل. يجب أن يعرف الإيرانيون أن نظامهم هو الذي يجعل حياتهم بائسة. دولة إسرائيل قوية ولن تسمح بتعرض مواطنيها للأذى".

المصدر: RT

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