

سد النهضة سد النهضة



قال خبير الجيولوجيا المصري عباس شراقي لـRT إن صور الأقمار الصناعية تظهر أن سد النهضة على حاله منذ سبتمبر 2021 ولم يدخل الخدمة.



وقال شراقي لـRT إن "الصور تظهر أيضا ثبات بحيرة سد النهضة عند مستوى 573م باجمالي تخزين 8 مليار م3، واستمرار فيضان مياه بحيرة تانا (10 مليون م3/يوم) من أعلى الممر الأوسط، مع استمرار غلق بوابتي التصريف في الجناح الغربي للسد منذ منتصف أغسطس الماضي".



خبير لـRT: سد النهضة ما زال على حاله ولا يولّد الكهرباء

وأضاف: "لو استمر الوضع بهذا الشكل لن يكون هناك تخزين ثالث، ولكن مازال الوقت متاحا (أكثر من 6 أشهر) لتفريغ جزء من مخزون البحيرة سواء بتشغيل التوربينين أو من خلال فتحتي التصريف لتجفيف الممر الأوسط ورمى الخرسانة"، مشيرا إلى أن "إثيوبيا استمرت في تعلية الممر الأوسط العام الماضي حتى توقفت اجباريا بمجيء الفيضان يوم 19 يوليو 2021 وعبوره أعلى الممر".

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وأوضح أن "عدم فتح بوابتي التصريف حتى الآن يدل على أن إثيوبيا لديها أمل للاستفادة من المياه لتشغيل التوربينين حيث أن المخزن الحالي قد لا يسمح بتشغيلهما طوال المدة المتبقية حتى فيضان الموسم القادم".