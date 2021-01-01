المراكز الأمريكية توجه رسالة مهمة للمطعمين بـ لقاح فايزر



لقاح فايزر لقاح فايزر





أوصت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، أن أولئك الذين تلقوا لقاح فايزر المضاد لـ فيروس كورونا، يجب أن يتلقوا جرعة معززة في أقرب وقت ممكن.



وأوصت إدارة الغذاء والدواء بالجدول الزمني المعجل يوم الاثنين ، ووافق مركز السيطرة على الأمراض علي هذه التوصية، واختصر فترة التعزيز من ستة أشهر بعد التطعيم الكامل إلى خمسة فقط.

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استشهدت روشيل والينسكي، مديرة مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بمتحور أوميكرون والارتفاع الكبير في معدل الإصابات في جميع أنحاء الولايات المتحدة كسبب للتغيير.وقالت والينسكي، إن مسؤولي الصحة سيناقشون أيضًا التعزيزات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا غدا الأربعاء، بعد أن أوصت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بجرعة ثالثة من فايزر للفئة العمرية أمس الاثنين.ولا يزال يُنصح أولئك الذين تلقوا لقاح موديرنا بالانتظار ستة أشهر بعد جرعاتهم، بينما طُلب من متلقي جونسون آند جونسون الحصول على جرعة معززة بعد شهرين فقط من جرعة جرعة واحدة.وقال مركز السيطرة على الأمراض أيضًا إن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا والذين يعانون من "ضعف متوسط ​​إلى شديد في جهاز المناعة"، مؤهلون لتلقي الجرعة التعزيزية بعد 28 يومًا فقط من جرعات اللقاح الأولية. تمت الموافقة على لقاح فايزر فقط لهذه الفئة العمرية.وتأتي التوصيات الجديدة في أعقاب إعلان الولايات المتحدة عن تسجيل مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا.