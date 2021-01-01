في الجول يكشف حقيقة اتفاق الأهلي على التعاقد مع محمد فتح الله



محمد فتح الله محمد فتح الله

يكشف FilGoal.com حقيقة توقيع محمد فتح الله مدافع نادي غزل المحلة لـ الأهلي بداية من الموسم المقبل.



علي العباسي رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم أجاب في تصريحات لـ FilGoal.com عن حقيقة توقيع اللاعب للأهلي : "الأهلي لم يتفاوض معنا لضم محمد فتح الله".



وأضاف "اللاعب لم يخبرنا أيضا بوجود أي عرض لضمه. هذا الكلام عار تماما من الصحة".

قد يعجبك أيضا...

وينتهي تعاقد اللاعب مع غزل المحلة بنهاية الموسم المقبل 2022-2023.وتابع رئيس النادي "اللاعب مدد تعاقده معنا لموسم آخر وبالتالي يتبقى له موسمين ونصف في تعاقده".وعلى الجانب الآخر، نفى مصدر مسئول في الأهلي لـ FilGoal.com التفاوض للتعاقد مع اللاعب بداية من الموسم المقبل.وشارك كاماتشو في 8 مباريات مع المحلة هذا الموسم في الدوري.ويتواجد المحلة في المركز العاشر للدوري المصري برصيد 10 نقاط من ثماني مباريات.يذكر أن غزل المحلة سيتواجد في المجموعة الثالثة لكأس الرابطة إلى جانب فرق الزمالك وإنبي وطلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا وفاركو.