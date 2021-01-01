دراسة تحذر: درجة حرارة الشاي تؤدى إلى مضاعفة خطر الإصابة بالسرطان



تناول الشاي تناول الشاي

حذرت دراسة نشرت في المجلة الدولية للسرطان تم جمعها من أكثر من 50000 مشارك إيراني ، من أن تناول الشاي في درجة حرارة عالية يمكن أن يضاعف من خطر الإصابة بعض أنواع السرطان.



ووفقًا لموقع express أشارت الدراسة أن تناول الشاي في درجات حرارة ترتفع عن 60 درجة مئوية يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء.



تعد الدراسة إنذار للبعض ممن يتناولون الشاي والمشروبات الساخنة، بل يجب أن ينتظروا أن تبرد حتى أقل من 60 درجة مئوية قبل تناولها لأن خطر الاصابة بالسرطان يزيد بنسبة 90 في المائة

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وقال طبيب بجمعية السرطان الأمريكية فرهارد إسلامي، ، إن الكثير من الناس يستمتعون بتناول المشروبات الساخنة، إلا ان الإفراط في تناولها يزيد من خطر الإصابة ببعض انواع السرطان مثل سرطان المريء، وبالتالي، يُنصح بالانتظار حتى تبرد.وكتب الباحثون: أن الذين تناولوا أقل من 700 مل من الشاي يوميًا عند درجة حرارة أقل من 60 درجة مئوية، فإن شرب 700 مل أو أكثر يوميًا عند درجة حرارة أعلى من 60 درجة مئوية كان مرتبطًا باستمرار بزيادة فرص الإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية.وكشفت النتائج أن شرب أقل من 700 ملليلتر من الشاي أكثر من 60 درجة مئوية يضاعف تقريبا خطر الإصابة بسرطان المريء.