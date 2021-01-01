خدمة الألعاب السحابية Gaming Hub من سامسونج تضيف خدمات Stadia و GeForce Now على أجهزة التلفاز

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خدمة الألعاب السحابية Gaming Hub من سامسونج تضيف خدمات Stadia و GeForce Now على أجهزة التلفاز

ترغب شركة سامسونج في تحويل خدمة الألعاب السحابية الخاصة بها على أجهزة التلفاز Gaming Hub لتكون منصة ألعاب متكاملة للمستخدمين، فبجانب دعمها للألعاب المختلفة ستوفر دعم خدمات Stadia من جوجل و GeForce Now من إنفيديا.

وقامت الشركة بالتزامن مع إعلانها عن شاشات جديدة قبيل معرض CES 2022 بإعادة تصميم كبيرة لواجهة الاستخدام على أجهزة التلفاز الخاصة بها، لعرض الألعاب والخدمات المختلفة، حيث سنجد خيارات مباشرة للوصول إلى خدمات Stadia و GeForce Now، بالإضافة إلى ألعاب أجهزة الكمبيوتر بفضل منصات مثل Utomik، التي ربما تكون بداية لوصول خدمات مثل Xbox Game Pass قريبًا.

ولمساعدة المستخدمين على اللعب ستسمح خدمة Gaming Hub من سامسونج إمكانية توصيل وحدات تحكم الألعاب من الطرف الثالث مع أجهزتها وهو الحال مع السماعات والميكروفونات، ما يجعل تجربة اللعب أقرب لأجهزة الألعاب التقليدية.

كذلك ستقوم الخدمة بتوفير قائمة بالألعاب التي تم لعبها مسبقًا، وقائمة أخرى تعرض الألعاب الأكثر شعبية، وكذلك توفير اقتراحات لألعاب أخرى بناءً على تاريخ اللعب السابق.

المصدر: عالم التقنيه

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