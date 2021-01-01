قررت شركة «جوجل» الأمريكية منح موظفيها في جميع أنحاء العالم مكافأة نقدية إضافية، وذلك بعد تأجيل عودتهم المقررة إلى المكتب إلى عام 2022.
وقال متحدث باسم الشركة إن موظفي «جوجل» حول العالم سيحصلون على ما يعادل 1600 دولار مكافأة خلال شهر ديسمبر الجاري، وسيشمل المنتفعين من المكافأة المالية قوتها العاملة الموسعة من بائعي مراكز البيانات والمتدربين، بحسب وكالة «رويترز».
ولم يوضح المتحدث كم سيكلف شركة «جوجل» إجمالي هذه المكافأة المالية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على "جوجل" تكافئ موظفيها بـ«علاوة مالية» بعد تأجيل عودتهم إلى المكتب
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق