

رسميا.. بلاك بيري تنهي دعم BlackBerry OS يوم 4 يناير رسميا.. بلاك بيري تنهي دعم BlackBerry OS يوم 4 يناير

أكدت اليوم، شركة بلاك بيري، أنها ستنهي دعم، أنظمة التشغيل الخاصة بها، يوم 4 يناير، حيث إن، الأجهزة التي تعمل، بنظام Black­Ber­ry OS، وBlack­Ber­ry Play­Book OS، لن تتمكن من، إجراء المكالمات، وإرسال الرسائل القصيرة، وستواجه مشاكل، عند الاتصال بشبكة Wi-Fi، أو ببيانات الجوال، وبهذا القرار، ستقضي Black­Ber­ry، على الأجهزة المحمولة، التي لا تزال تعمل بنظام التشغيل، الخاص بها.



انتهاء دعم Black­Ber­ry OS، وPlay­Book OS سيؤثر على، بعض التطبيقات الخاصة بالشركة، بما في ذلك Black­Ber­ry Link، وBlack­Ber­ry Desk­top Man­ag­er، وBlack­Ber­ry Pro­tect، وBlack­Ber­ry Mes­sen­ger وBlack­Ber­ry Blend، كما أنه سيؤثر أيضا، على عناوين البريد الإلكتروني، المستضافة على Black­Ber­ry، لذلك سيتوجب على، مستخدمي هذه الخدمة، الانتقال إلى، خدمة بريد إلكتروني جديدة، وبالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك، وظائف أخرى محدودة، ومن المحتمل أن يصبح هاتفك، أو جهازك اللوحي، غير قابل للاستخدام.



وبالرغم من محاولات، بعض المستخدمين، جعل الهواتف، التي تعمل بنظام، Black­Ber­ry OS 7.1، تعمل بدون دعم، نظام التشغيل الخاص، بشركة بلاك بيري، إلا أن الأجهزة، لم تعمل بشكل جيد، حيث تمكن المستخدمون، من الاتصال بالإنترنت، باستخدام شبكة Wi-Fi، وبيانات الجوال، ولكن تم رفض وصولها، بواسطة مجموعة كبيرة، من مواقع الويب، لأنها لا تحتوي، على أحدث بروتوكولات الأمان.

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وكانت شركة Black­Ber­ry، قد توقفت عن، تصنيع الهواتف، والأجهزة اللوحية، التي تعمل بنظام التشغيل، Black­Ber­ry OS، الخاص بها، في عام 2015، وانتقلت إلى استخدام Android، كنظام تشغيل رسمي لأجهزتها، وأطلقت العديد من الأجهزة، ولكنها بعد ذلك، لم تنجح النجاح المنتظر، لتتجه بلاك بيري، من شركة أجهزة، إلى شركة برمجيات، وتوفير برامج، وخدمات الأمان، للشركات الكبيرة، والحكومات.