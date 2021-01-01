الآن، وقبل مؤتمر CES 2022، المقرر عقده، خلال الفترة، من 5، إلى 7 يناير، قامت شركة سامسونج، بإزاحة الستار رسميا، عن شاشة الألعاب Odyssey Neo G8، بحجم أصغر من Neo G9، ولكن مع مواصفات أفضل، حيث تعتبر أول شاشة، في العالم، تأتي بجودة 4K، وتدعم معدل تحديث، يبلغ 240 هرتز، بالإضافة إلى أنها، ما زالت تدعم، تقنية Mini LED، وتضم مواصفات أخرى، جيدة للغاية، سنتعرف عليها الآن.
شاشة Odyssey Neo G8، الجديدة من سامسونج، تصل من فئة، Quantum Mini LED، وبحجم 32 بوصة، وبجودة 4K، وتدعم سطوعا يصل إلى، 2000 شمعة، في البوصة، بفضل التقنيات الممتازة، في إعداد الإضاءة الخلفية، بما في ذلك، تقنيات Quantum Matrix وQuantum HDR 2000، والتي توفر، محتوى HDR، مع تعديل 4096 نقطة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن Samsung، تفتخر بأن Odyssey Neo G8، هي أول شاشة ألعاب، بجودة 4K، وبمعدل تحديث 240 هرتز، ووقت استجابة 1 مللي ثانية، مما يجعلها متوافقة، مع تقنية AMD FreeSync Premium Pro، وNvidia G‑Sync، لتقديم أفضل تنفيذ، ممكن للألعاب.
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التعليقات على سامسونج تعلن رسميا عن شاشة الألعاب Odyssey Neo G8
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