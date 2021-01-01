

سامسونج تعلن رسميا عن شاشة الألعاب Odyssey Neo G8 سامسونج تعلن رسميا عن شاشة الألعاب Odyssey Neo G8

الآن، وقبل مؤتمر CES 2022، المقرر عقده، خلال الفترة، من 5، إلى 7 يناير، قامت شركة سامسونج، بإزاحة الستار رسميا، عن شاشة الألعاب Odyssey Neo G8، بحجم أصغر من Neo G9، ولكن مع مواصفات أفضل، حيث تعتبر أول شاشة، في العالم، تأتي بجودة 4K، وتدعم معدل تحديث، يبلغ 240 هرتز، بالإضافة إلى أنها، ما زالت تدعم، تقنية Mini LED، وتضم مواصفات أخرى، جيدة للغاية، سنتعرف عليها الآن.



شاشة Odyssey Neo G8، الجديدة من سامسونج، تصل من فئة، Quan­tum Mini LED، وبحجم 32 بوصة، وبجودة 4K، وتدعم سطوعا يصل إلى، 2000 شمعة، في البوصة، بفضل التقنيات الممتازة، في إعداد الإضاءة الخلفية، بما في ذلك، تقنيات Quan­tum Matrix وQuan­tum HDR 2000، والتي توفر، محتوى HDR، مع تعديل 4096 نقطة.



وبالإضافة إلى ذلك، فإن Sam­sung، تفتخر بأن Odyssey Neo G8، هي أول شاشة ألعاب، بجودة 4K، وبمعدل تحديث 240 هرتز، ووقت استجابة 1 مللي ثانية، مما يجعلها متوافقة، مع تقنية AMD FreeSync Pre­mi­um Pro، وNvidia G‑Sync، لتقديم أفضل تنفيذ، ممكن للألعاب.

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شاشة الألعاب الجديدة، تحتوي على، منفذين HDMI 2.1، لاستغلال وحدات تحكم، الجيل التالي، وتحتوي أيضا على، وصلة Dis­play­Port 1.4، بالإضافة إلى أنها، ستدعم ميزة Auto Source Switch+، التي ستعمل على، تغيير المصادر تلقائيا، عند تشغيل جهاز متصل، مع دعم ميزة Core­Sync، التي تعمل على ضبط إضاءة RGB، على الجزء الخلفي، لتتناسب مع محتويات الشاشة.وبالرغم من أن الشركة، كشفت عن المواصفات بالكامل، إلا أنها، لم تكشف عن، تفاصيل توافر وسعر، Odyssey Neo G8، ومع ذلك، ستعلن الشركة، عن المعلومات الكاملة، خلال معرض CES 2022.