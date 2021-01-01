اعتماد الهاتف Redmi K50 Gaming بشحن سريع قوته 120 واط

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اعتماد الهاتف Redmi K50 Gaming بشحن سريع قوته 120 واط

قبل الإعلان الرسمي، المتوقع في شهر أبريل، تم اعتماد، الهاتف Red­mi K50 Gam­ing، بواسطة هيئة إصدار، الشهادات الصينية 3C، مع شحن سريع، بقوة 120 واط، وتم تحديد محول الطاقة، من خلال رقم الطراز 21121210C، وكما جرت العادة، فإن منصة 3C، لا تكشف عن، أي مواصفات، أو تفاصيل، أخرى تخص الجهاز.

ولكن مع ذلك، لدينا تأكيدات رسمية، تشير إلى أن، الهاتف المخصص للألعاب، Red­mi K50 Gam­ing، سيتوفر بالمعالج، Dimen­si­ty 9000، الرائد من ميديا تيك، والذي تم تصنيعه، اعتمادا على تكنولوجيا 4 نانومتر، علما بأن هذا المعالج، يدمج أحدث بنية Armv9، ويتم التحكم فيها، بواسطة نواة Cor­tex-X2، فائقة الضخامة للتعامل مع المهام، ذات الأداء الأعلى، كما أنه يحتوي، على أنوية Cor­tex-A710، وCor­tex-A510 الجديدة، للعناية بجميع العمليات الأخرى بكفاءة، وتقديم أفضل أداء ممكن، للألعاب من خلال التحسينات، على مستوى الأجهزة والبرامج.

ووفقا لبعض التسريبات السابقة، فإن هذا الهاتف، القادم من شاومي، سيصل مع، شاشة مسطحة، يوجد عليها زجاج حماية، من فئة، Corn­ing Goril­la Vic­tus، وتضم ثقبا صغيرا، في المنتصف، من أجل الكاميرا الأمامية، وسيصل كذلك، مع 3 كاميرات في الخلف، بمستشعر كاميرا رئيسي، دقته 108 ميجا بكسل، ويدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 8K، بالإضافة إلى أن، البطارية ستتخطى 5000 ملي أمبير، وستكون أكبر، من الجيل السابق، Red­mi K40 Gaming.

الهاتف Red­mi K50 Gam­ing، سيعمل بواجهة، MIUI 13، الأحدث من شاومي، والتي ستستند على، نظام Android 12، الأحدث من جوجل، ومع ذلك فلا، توجد أي تأكيدات رسمية، من الشركة، بخصوص المواصفات، وموعد الإعلان الرسمي، وننتظر ظهور المزيد، من التفاصيل، خلال الأيام القليلة القادمة.

المصدر: قل ودل

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