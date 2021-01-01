اعتماد الهاتف Redmi K50 Gaming بشحن سريع قوته 120 واط

قبل الإعلان الرسمي، المتوقع في شهر أبريل، تم اعتماد، الهاتف Redmi K50 Gaming، بواسطة هيئة إصدار، الشهادات الصينية 3C، مع شحن سريع، بقوة 120 واط، وتم تحديد محول الطاقة، من خلال رقم الطراز 21121210C، وكما جرت العادة، فإن منصة 3C، لا تكشف عن، أي مواصفات، أو تفاصيل، أخرى تخص الجهاز.
ولكن مع ذلك، لدينا تأكيدات رسمية، تشير إلى أن، الهاتف المخصص للألعاب، Redmi K50 Gaming، سيتوفر بالمعالج، Dimensity 9000، الرائد من ميديا تيك، والذي تم تصنيعه، اعتمادا على تكنولوجيا 4 نانومتر، علما بأن هذا المعالج، يدمج أحدث بنية Armv9، ويتم التحكم فيها، بواسطة نواة Cortex-X2، فائقة الضخامة للتعامل مع المهام، ذات الأداء الأعلى، كما أنه يحتوي، على أنوية Cortex-A710، وCortex-A510 الجديدة، للعناية بجميع العمليات الأخرى بكفاءة، وتقديم أفضل أداء ممكن، للألعاب من خلال التحسينات، على مستوى الأجهزة والبرامج.
ووفقا لبعض التسريبات السابقة، فإن هذا الهاتف، القادم من شاومي، سيصل مع، شاشة مسطحة، يوجد عليها زجاج حماية، من فئة، Corning Gorilla Victus، وتضم ثقبا صغيرا، في المنتصف، من أجل الكاميرا الأمامية، وسيصل كذلك، مع 3 كاميرات في الخلف، بمستشعر كاميرا رئيسي، دقته 108 ميجا بكسل، ويدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 8K، بالإضافة إلى أن، البطارية ستتخطى 5000 ملي أمبير، وستكون أكبر، من الجيل السابق، Redmi K40 Gaming.
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