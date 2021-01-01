أعلنت تويوتا عن أحدث سياراتها هايلوكس GR Sport الرياضية كسيارة مستمدة من شقيقتها المشاركة في رالي داكار.
بالمقارنة مع الفئات الأخرى من هايلوكس تتميز GR Sport بتصميم خارجي جريء مع صادم معاد التصميم وشبك أمام شخم على شكل خلايا النحل واسم تويوتا مع لمسات خارجية منوعة هنا وهناك. في الداخل أضافت الشركة شعارات GR Sport موزعة مع مقاعد رياضية جديدة وتنجيد بالجلد الأسود مع تطريزات حمراء.
كسيارة رياضية من عائلة GR Sport حصلت Hilux على نظام تعليق مطور للمحور الأمامي، وفق تويوتا يوفر تعليق GR Sport “تحسينات كبيرة في خصائص المناولة بما في ذلك جهد التوجيه واستجابة زاوية التوجيه وأداء الخط المستقيم والقيادة المسطحة والشعور المطمئن بالالتفاف مع تحسين راحة الركوب بفضل استجابة سريعة للاهتزازات عالية التردد وزيادة قدرة التخميد”.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تويوتا تكشف عن هايلوكس GR Sport الجديدة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق