المربع نت – بالكاد مضى عامان فقط على استلام هيونداي أزيرا الحالية لتحديثات واسعة للتصميم والتقنيات، والآن بدأت العلامة الكورية بالفعل بالعمل على تطوير الجيل الجديد لها، والذي ظهر مؤخراً أثناء اختباره في الطرق العامة، والآن نرى تصميماً تخيلياً للسيارة بناء على أحدث صورها التجسسية.
ونشير إلى أن هيونداي دشنت نسخة اختبارية رائعة من أزيرا مؤخراً بتصميم مستوحى بشكل مباشر من الجيل الأول للسيارة، بغرض الاحتفال بالذكرى السنوية 35 لها، مع تلميحات إلى مشاركة بعض عناصر التصميم في هذه النسخة الاختبارية مع الجيل القادم للسيدان.
ونشير بالأخص للمصابيح الأمامية والخلفية بتصميم LED مبكسل ومماثل لهيونداي أيونيك 5 وموديلات أيونيك الكهربائية القادمة، كما تذكرنا وحدات المصابيح الأمامية الأمامية بموديل ستاريا الجديد.
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التعليقات على هيونداي أزيرا 2023 الجيل القادم يظهر بالشكل التخيلي
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