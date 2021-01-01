

أسعار 2022.. نيسان ترفع صني الجديدة بأكثر من ألفي جنيه أسعار 2022.. نيسان ترفع صني الجديدة بأكثر من ألفي جنيه

أعلنت شركة نيسان إيچيبت عن أسعار العام الجديد لسيارتها نيسان صني، والتي جاءت بزيادة بلغت ألفين و500 جنيه لجميع فئاتها المطروحة في السوق المحلية عن أسعار شهر ديسمبر الماضى.



وجاءت أسعار الفئة الأولى من نيسان صني 2022 بعد الزيادة 197 ألفاً و400 جنيه بدلاً من 194 ألفا و900 جنيه، وبلغت الفئة الثانية سعر 218 ألفا و500 جنيه بدلاً من 216 ألف، وسجلت الفئة الثالثة سعر 232 ألف جنيه بدلاً من 229 ألف و500 جنيه، بينما وصلت الفئة الرابعة إلى 243 ألفا بدلاً من 240 ألفا و500 جنيه.



مواصفات نيسان صنى موديل 2022

وتتميز نيسان صني بمحرك رباعي الأسطوانات سعته 1500 سى سى، يولد قوة 108 حصان ليعطي عزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، ومتصل بناقل حركة مكون من 7 سرعات، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة للوقود 7 لتر لكل 100 كيلو متر

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وتضم نيسان صني مجموعة من التجهيزات ووسائل الأمان والسلامة منها:– الوسائد الهوائية– نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS– توزيع اليكتروني للفرامل EBD– ونظام الثبات الإلكتروني– ونظام مساعدة الفراملكما زودت طرازات نيسان صني بمجموعة من الكماليات:-جنوط رياضية 16 بوصة.-مصابيح ضباب أمامية.-سبويلر خلفي.-النظام الذكى لركن السيارة .-نظام زر تشغيل / إيقاف المحرك.-كاميرا خلفية.