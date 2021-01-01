

"الأسد نام من الإرهاق".. هاشتاج ضد محاسن الحلو بسبب أسد المعادي النائم "الأسد نام من الإرهاق".. هاشتاج ضد محاسن الحلو بسبب أسد المعادي النائم

تصدر هاشتاج صد السيرك صفحات الفيس بوك تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة أسد غلبه النعاس خلال تأدية فقرة في السرك، وعبر عدد كبير عن استيائهم من الحالة التي وصل إليها الأسد والمعاملة التي يتعرض لها الحيوانات بصفة عامة السرك.



وقال أحد المتابعين:" محاسن الحلو دي كانت المفروض تتسمى مساوئ القبح.. الصورة من سيرك محاسن الحلو في المعادى : أنثى الأسد نامت في وسط العرض لان ده الوقت الوحيد اللي عرفت تنام فيه من غير ضرب ولا كهربا ولا تعذيب ولا تجويع في وجود الناس ونامت وهي واقفه ".



بينما قال عادل طه:" رغم قسوة ليلة أمس إلا إن حالة التعاطف اللي شفتها من ناس لطيفة بسبب اسد نام في السيرك قادرة تسعدك وتغيرك مودك تماماً .. كونك تشعر إن الحيوان دا بقية عيلتك يشعر بالألم والفرح والحب والخوف مثلك فدا من أعلي مراتب الإنسانية وبشكل عام تعاطف الانسان مع الضعيف أو المريض ولو كان من الحيوانات قضية نبيلة وإعادة ترسيخها وتربية الأجيال الناشئة عليها شئ ضروري ومهم ".

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وقال :" أنا بشكر كل انسان لطيف جميل غير حالتي النفسية للافضل بسبب موقف بسيط زي دعم لكلب نام في السيرك من الغرهاق وقسوة تدريبات عليه وانتو بجد ناس جميلة".وقالت فاتن الحلو مالكة السيرك المصري الأوروبي، في بيان نشرته على فيسبوك، إنها فوجئت بشأن الصورة المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.وأضافت أن الصورة التقطت من عرض ترويض الحيوانات المتوحشة، فقرة الأسد، متابعة: ده تريك من تريكات الفقرة.وتابعت الحلو: الأسد لم يتعرض لأي نوع من أنواع العنف أو الإهمال، مشيرة إلى أن السيرك مراقب من قبل جمعيات الرفق بالحيوان ووزارة البيئة ووزارة الزراعة.