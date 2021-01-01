

مقترح.. إخلاء الإيجارات القديمة خلال 5 سنوات مقترح.. إخلاء الإيجارات القديمة خلال 5 سنوات

شدد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أهمية التصدي لأزمة الإيجار القديم وحل المشكلات العالقة في هذا الملف، كون المشكلات التي نجمت عنه مستمرة منذ سنوات كثيرة، وسيتم العمل على تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم لكن بشكل تدريجي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الجميع في مصر مُهتم بهذا الملف سواء كان مالكًا أو مستأجر.



وأضاف السجيني، خلال حواره في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على قناة «صدى البلد»، أن هناك مقترحا مقدما من الحكومة بشأن الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية، وينص على تغيير الأجرة الشهرية ورفعها 5 أضعاف مع زيادة سنوية 15 %، والإخلاء خلال 5 سنوات، مؤكدًا أن مجلس النواب ما زال يناقش مقترح الحكومة باستفاضة.



وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن المحكمة الدستورية نصت في 2002 على تحرير العلاقة في الشخصيات الاعتبارية، ومنح فرصة امتداد مرة واحدة بالنسبة للوحدات السكنية، إذ أن حكم المحكمة الدستورية السابق وجه الحكومة بإعداد تشريع بشأن تحرير العلاقة بين المستأجر والمالك في الكيانات الاعتبارية، وسيتم احترام المراكز الاجتماعية والإنسانية للمستأجرين.

قد يعجبك أيضا...

وأردف نائب البرلمان: مش هنطرد حد أو نقول لحد بكرة سلام عليكم اطلع بره.