

تحذير عاجل من برنامج خطير يسرق كلمات المرور من الأجهزة والهواتف تحذير عاجل من برنامج خطير يسرق كلمات المرور من الأجهزة والهواتف

الاحتفاظ بكلمات المرور في متصفحات مثل «جوجل كروم» و«مايكروسوفت إيدج» و«موزيلا فايرفوكس» وغيرها من الممارسات الشائعة المصممة للتخلص من متاعب تذكر تفاصيل تسجيل الدخول لكل المواقع، ورغم أهميتها يحذر الباحثون في مجال تكنولوجيا المعلومات من استخدام مثل هذه الميزات في أي متصفح، بسبب خرق أمني، من المتوقع أن يضع ملايين المستخدمين في خطر، من خلال برنامج خبيث اسمه «Redline Stealer».



الحيلة الجديدة التي يتبعها «الهاكرز» لسرقة كلمات المرور تستهدف ملايين الأشخاص حول العالم، وخاصة الذين يستخدمون هذه الميزة، ووفقًا لخبراء الأمن في شركة «AhnLab»، هناك موظف بريطاني وقع ضحية لهذه الخدعة أثناء استخدامه «VPN» للوصول إلى شبكة شركته، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.



«Redline Stealer» برنامج خبيث يسرق كلمات المرور

كان الضحية يقوم بعمله على جهازه، دون أن يدرك أنه وقع في شباك برنامج خبيث يخترق أجهزته يسمى «Redline Stealer»، وأدى ذلك إلى سرقة تفاصيل كل حساباته وكلمات المرور الحساسة من مواقع مختلفة، بما في ذلك معلومات الوصول إلى شبكة VPN الخاصة بالشركة، والأسوأ من ذلك رغم أنه ثبت برنامج لمكافحة فيروسات على الكمبيوتر الخاص به، إلا أن البرنامج الخبيث استطاع التغلب عليه.

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يقول خبراء «AhnLab»: «رغم أن ميزة تخزين بيانات اعتماد الحسابات للمتصفحات مريحة للغاية، فإنه يوجد خطر لتسرب بيانات اعتماد الحسابات المختلفة المخزنة عند الإصابة ببرنامج خبيث، ونوصي المستخدمين بالامتناع عن استخدام هذه الميزة واستخدام البرامج من مصادر واضحة فقط».«Redline Stealer» ثمنه على «دارك ويب» 150 دولارًا«Redline Stealer» سعره رخيص جدًا، ويسهل الوصول إليه على شبكة الإنترنت المظلمة «دارك ويب»، ما يعني أنه من الصعب تتبع أصله والوصول للمسئولين عنه، ويتكلف هذا البلانامج الخبيث أقل من 150 دولارًا.ظهرت هذه الأداة الخبيثة لأول مرة في مارس 2020، عندما بدأ وباء كورونا في الانتشار، ويأتي ذلك وسط ارتفاع كبير في عمليات الاحتيال على مدار وجود كوفيد-19، إذ جرى استهداف الملايين من خلال عمليات الاحتيال التي تخدع الناس من أجل الحصول على أموال وبيانات حساسة.