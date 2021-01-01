تحذير عاجل من برنامج خطير يسرق كلمات المرور من الأجهزة والهواتف

الاحتفاظ بكلمات المرور في متصفحات مثل «جوجل كروم» و«مايكروسوفت إيدج» و«موزيلا فايرفوكس» وغيرها من الممارسات الشائعة المصممة للتخلص من متاعب تذكر تفاصيل تسجيل الدخول لكل المواقع، ورغم أهميتها يحذر الباحثون في مجال تكنولوجيا المعلومات من استخدام مثل هذه الميزات في أي متصفح، بسبب خرق أمني، من المتوقع أن يضع ملايين المستخدمين في خطر، من خلال برنامج خبيث اسمه «Redline Stealer».
الحيلة الجديدة التي يتبعها «الهاكرز» لسرقة كلمات المرور تستهدف ملايين الأشخاص حول العالم، وخاصة الذين يستخدمون هذه الميزة، ووفقًا لخبراء الأمن في شركة «AhnLab»، هناك موظف بريطاني وقع ضحية لهذه الخدعة أثناء استخدامه «VPN» للوصول إلى شبكة شركته، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.
«Redline Stealer» برنامج خبيث يسرق كلمات المرور
كان الضحية يقوم بعمله على جهازه، دون أن يدرك أنه وقع في شباك برنامج خبيث يخترق أجهزته يسمى «Redline Stealer»، وأدى ذلك إلى سرقة تفاصيل كل حساباته وكلمات المرور الحساسة من مواقع مختلفة، بما في ذلك معلومات الوصول إلى شبكة VPN الخاصة بالشركة، والأسوأ من ذلك رغم أنه ثبت برنامج لمكافحة فيروسات على الكمبيوتر الخاص به، إلا أن البرنامج الخبيث استطاع التغلب عليه.
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