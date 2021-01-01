اليوم.. طقس شديد البرودة
يسود اليوم، الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.
وتوقعت الأرصاد الجوية، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط للرياح على السواحل الغربية على فترات متقطعة.
وفيما يلي بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على المحافظات:
القاهرة الصغرى 10 والعظمى 18
شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 18
طنطا الصغرى 11 والعظمى 18
دمنهور الصغرى 10 والعظمى 18
الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 18
بلطيم الصغرى 10 العظمى 19
مطروح الصغرى 13 والعظمى 18
السلوم الصغرى 10 والعظمى 18
سيوة الصغرى 09 والعظمى 17
بورسعيد الصغرى 12 العظمى 18
دمياط الصغرى 11 والعظمى 18
الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 19
الإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 19
السويس الصغرى 11 والعظمى 18
العريش الصغرى 11 والعظمى 18
رفح الصغرى 10 والعظمى 18
رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 19
نخل الصغرى 10 العظمى 17
نويبع الصغرى 12 والعظمى 18
طابا الصغرى 09 والعظمى 17
كاترين الصغرى 02 والعظمى 10
الطور الصغرى 13 والعظمى 19
شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 22
الغردقة الصغرى 14 والعظمى 21
مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 22
الفيوم الصغرى 07 والعظمى 18
بني سويف الصغرى 07 والعظمى 18
المنيا الصغرى 07 والعظمى 18
أسيوط الصغرى 08 والعظمى 18
سوهاج الصغرى 09 والعظمى 19
قنا الصغرى 10 والعظمى 20
الأقصر الصغرى 10 والعظمى 21
أسوان الصغرى 11 والعظمى 23
أبوسمبل الصغرى 10 والعظمى 22
الوادي الجديد الصغرى 07 والعظمى 19
شلاتين الصغرى 15 والعظمى 25
أبو رماد الصغرى 15 والعظمى 24
حلايب الصغرى 15 والعظمى 22
رأس حدربة الصغرى 14 والعظمى 21
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