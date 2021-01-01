عمرو أديب: وزيرة الصحة مشيت ليه.. أطالب بكشف تفاصيل القضية| فيديو



عمرو أديب عمرو أديب





علق الإعلامي عمرو أديب، على قضية فساد وزارة الصحة، قائلا "منذ أيام تم إحالة 4 متهمين في القضية إلى الجنايات".



وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": أن هناك مطالب بالكشف عن هوية المتورطين"، مشيرا إلى أنه سبق وأعرب عن اعتقاده، في بداية الأزمة، بأن وزيرة الصحة لا علاقة لها بقضية الفساد، وتوقع عدم عودتها لتولي مهام منصبها مجددا.

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وتساءل أديب عن مدى علاقة المتورطين الأربعة بالوزيرة قائلا: "إذا كان الأربعة دول مالهمش علاقة بوزيرة الصحة.. وزيرة الصحة مشيت ليه".وأعرب عن اعتقاده بأن الوزيرة هالة زايد ليست متورطة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "فساد وزارة الصحة"، مدافعا عنها بأنه كان يراها تعمل بجد واجتهاد وتسعى دائما للقيام بمهام منصبها بإخلاص، قائلا: "أنا بتعامل معاها كانت بتشتغل وتجري".وأشار إلى أنه لم يتم تحديد هوية المتورطين أو الكشف عن أسمائهم ، ومدى علاقتهم بالوزيرة"، معقبا: "أنا النهارده ماسك سلك عريان.. أنت قبضت على الناس كمل جميلك وأعلن المعلومات، أو عرفنا ليه مذكرتش المعلومات، أرجوكم متسبوش الوضع كده، ومتسبوش ودننا بره".وتابع أن الوزيرة كانت قد وصلت إلى قمة نجاحها في منصبها، وأن وجود شخصيات فاسدة تعمل معها وقريب منها لا يعني اتهامها بالقضية وأنه لا ذنب لها، طالما لم تتورط معهم أو يكون لديها علم بالأمر، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود ما وصفه باستشعار بـ “الحرج السياسي” الذي أجبرها على عدم الاستمرار في المنصب".