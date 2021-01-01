اتهامات جديدة لمالك سلسلة مطاعم "أنس السوري" الشهيرة



مطاعم "أنس السوري" الشهيرة مطاعم "أنس السوري" الشهيرة



كشفت التحقيقات في اتهام رجل الأعمال أنس السوري صاحب سلسلة مطاعم شهيرة تحمل اسمه في مصر، أن المتهم قام بالتعاون مع 4 آخرين في سرقة مبالغ مالية من أحد الأشخاص في الجيزة.



وأوضحت التحقيقات التي نشرها موقع "القاهرة 24" أن المجني عليه تواصل مع رجل الأعمال أنس السوري، وأخبره رغبته في تحويل مبلغ مالي إلى عملات أجنبية لأغراض ونشاط تجاري.



وتابعت التحقيقات، أن المتهم أنس السوري أوهم الضحية بأنه يعرف مكتب صرافة جيد، وثم استدرج المجني عليه إلى مكان الواقعة.

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وأشارت إلى أنه عندما وصل المجني عليه بسيارته وجد 5 متهمين يستقلون سيارة أخرى وترجلوا منها وبحوزة بعضهم سلاح ناري، وأوهموا الضحية بأنهم رجال شرطة، وأجبروه على ركوب سيارة أخرى حتى وصلوا إلى منطقة مهجورة بالجيزة، واعتدوا عليه بسلاح ناري أدى إلى إصابته في كتفه الأيمن واستولوا على ما لديه من مبالغ مالية، ومتعلقات شخصية.وقررت محكمة جنايات الجيزة الأحد، حجز الحكم في قضية اتهام أنس السوري وآخرين بتكوين تشكيل عصابي وانتحال صفة رجال شرطة، والاستيلاء على مبالغ مالية من شخص دون مسوق قانوني، بمنطقة الشيخ زايد في أكتوبر، لجلسة 6 مارس المقبل للحكم.