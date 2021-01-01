

مصطفى محمد مصطفى محمد



دخل مصطفى محمد مهاجم جالطة سراي التركي، دائرة اهتمامات ليل ومارسيليا، في شهر كانون الثانى/يناير الجاري.



وبحسب صحيفة (FANATIK) التركية، فإن مصطفى محمد على رادار ليل ومارسيليا، للرحيل للدوري الفرنسي في الانتقالات الشتوية الجارية.



وأشارت الصحيفة إلى أن جالطة سراي، حدد مبلغ 10 ملايين يورو، لإطلاق سراح مصطفى محمد صاحب الـ24 عامًا.

قد يعجبك أيضا...

ووصل اللاعب إلى مصر للانضمام إلى معسكر الفراعنة استعدادا لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون بداية من يوم الأحد المقبل.وكان نادي جالطة سراي قد نجح في تفعيل بند البيع النهائي، في عقد مصطفى محمد الذي يلعب معارا من الزمالك المصري لنهاية الموسم الحالي.وكلفت صفقة مصطفى محمد خزائن جالطة سراي 6 ملايين دولار، بعدما دفع الفريق التركي مليوني دولار لاستعارة اللاعب، بجانب 4 ملايين أخرى سيتم سدادها في تموز/يوليو المقبل.