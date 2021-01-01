دخل مصطفى محمد مهاجم جالطة سراي التركي، دائرة اهتمامات ليل ومارسيليا، في شهر كانون الثانى/يناير الجاري.
وبحسب صحيفة (FANATIK) التركية، فإن مصطفى محمد على رادار ليل ومارسيليا، للرحيل للدوري الفرنسي في الانتقالات الشتوية الجارية.
وأشارت الصحيفة إلى أن جالطة سراي، حدد مبلغ 10 ملايين يورو، لإطلاق سراح مصطفى محمد صاحب الـ24 عامًا.
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