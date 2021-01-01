

ضحية الصور المفبركة ضحية الصور المفبركة

والد "ضحية الصور المفبركة" في الغربية يدلي بأقواله حول أسباب انتحار ابنته الإثنين 03/يناير/2022 - 09:35 مبسنت ضحية الصور المفبركةبسنت ضحية الصور المفبركة محمد عصر شارك

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قال خالد شلبي والد "بسنت ضحية الصور المفبركة" في طنطا أمام جهات التحقيق إن ابنته انتحرت داخل منزلها بتناول حبة الغلا السامة بسبب معاناتها من حالة نفسية سيئة عقب تداول صورها عرية منسوبة لها من قبل أحد الشباب.



وأضاف أنه لم يعلم بالواقعة إلا بعد نقلها للمستشفى من موالدتها والتي قالت له إنها تفاجأت بدخول ابنتهم في حالة عصبية شديدة بسبب وجود صور عارية لها متداولة مع عدد من الشباب بالقرية وأنها بعد التدقيق اكتشفت أن الصور مفبركة وأن وجه الفتاة فقط مركب على جسد آخر غير جسد ابنتهم بسنت لكنها كانت دخلت في حالة نفسية سيئة بعد أن روت لها قصة شاب يقوم بابتزازها لمحاولة أخذ ميعاد غرامي معها وبعد رفضها قام الشاب بتركيب الصور وتداولها محاولًا الضغط عليها وتهديدها.





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وأوضح الأب أنه في النهاية قررت التخلص من حياتها وقامت بتناول حبة الغلة السامة وتم نقلها للمستشفى ولم نكن نتوقع وفاتها وهو ما حدث في اليوم التالي لدخولها المستشفى.محامي الضحيةوأكد عبد الله أبو المجد محامي الفتاة أنها أنهت حياتها لمرورها بأزمة نفسية سيئة أدخلتها في حالة اكتئاب بسبب تداول صور مفبركة منسوبة لها، وعدم تحملها حديث أهالي قريتها عن سمعتها من قبل أحد الأشخاص مجهول الهوية حاول إقامة علاقة مع الفتاة لكنها رفضت.شقيقتهاوأكدت شقيقتها أن الفتاة قبل تناولها حبة الغلة وتركت في غرفتها رسالة إلى والدتها قائلة: "ماما يا ريت تصدقيني، أنا مش البنت دي ودي صور متركبة والله العظيم وقسمًا بالله دي ما أنا.. أنا يا ماما بنت صغيرة ما استاهلش اللي بيحصل لي ده أنا جا لي اكتئاب بجد.. أنا يا ماما مش قادرة أنا بتخنق تعبت بجد مش أنا، حرام عليكم أنا متربية أحسن تربية".بسنت ضحية الابتزاز أسرار جديدة في واقعة بسنت ضحية الابتزاز الجنسي في الغربيةفيتو رصدت بث مباشر من أمام منزلها في قرية كفر يعقوب بالغربية قرية كفر يعقوب التابعة لمركز كفر الزيات شهدت منذ يومين إقدام بسنت خالد على الانتحار بسبب ظهور صور مفبركة لها مما أدى لقيامها بإنهاء حياتها في منزلها بسبب عدم تحملها حديث أهالي قريتها عن سمعتها بمجرد تداول صور مفبركة منسوبة لها.لجأت بسنت إلى تناول حبة الغلة القاتلة على الفور تم نقلها إلى مستشفى جامعة طنطا، وبعد محاولات لإنقاذها توفيت في اليوم الثاني من دخول المستشفى.بداية الواقعةإخطار لمدير أمن الغربية من نقطة مستشفى جامعة طنطا يفيد باستقبال فتاة تدعى "بسنت. خ. ش" في العقد الثاني من عمرها إلى المستشفى في حالة متأخرة بسبب "تناولها حبة الغلة السامة"؛ محاولة الانتحار للتخلص من الضغط النفسي والأسري والابتزاز.بسنت تركت رسالة قبل الانتحار كتبت فيها: "ماما يا ريت تفهميني أنا مش البنت دي وإن دي صور متركبة، والله العظيم وقسمًا بالله دي ما أنا، أنا يا ماما بنت صغيرة ما استاهلش اللي بيحصل لي.. ده أنا جالي اكتئاب بجد، أنا يا ماما مش قادرة.. أنا بتخنق، تعبت بجد"، واختتمت الرسالة بجملة: "مش أنا.. حرام عليكم.. أنا متربية أحسن تربية".